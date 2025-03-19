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Caso Breno Rezende

Os detalhes que levaram à prisão de empresário que matou jovem na Rua da Lama

Segundo a Polícia Civil, Vilson Luiz Ballan permaneceu em silêncio durante depoimento; arma do crime foi encontrada no carro de um familiar dele

Publicado em 19 de Março de 2025 às 13:34

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

19 mar 2025 às 13:34
Vilson Luiz Ballan se entregou a polícia horas após a Justiça decretar a prisão temporária.
Vilson Luiz Ballan se entregou horas após a Justiça decretar a prisão temporária dele Crédito: Redes Sociais
Polícia Civil deu mais detalhes, nesta quarta-feira (19), sobre a prisão de Vilson Luiz Ballan, de 39 anos, apontado como responsável pela morte de Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, na Rua da Lama, em Vitória, no sábado (10). A defesa do empresário fez um acordo para que ele se entregasse na tarde de terça-feira (18). Vilson permaneceu em silêncio durante o depoimento.
Segundo o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Ramiro Pereira Diniz, num primeiro momento, no dias seguintes ao crime, foi tentada a prisão em flagrante. A polícia rastreou o carro utilizado na fuga e tentou localizá-lo com o uso de tecnologia, mas não teve sucesso. O mandado de prisão temporária foi expedido no domingo (16).
Durante as investigações, os agentes encontraram o veículo e a faca usada no crime na casa de um familiar de Vilson. Ele foi ouvido pela polícia na segunda-feira (17) e permitiu a busca no local sem necessidade de mandado judicial. 
O delegado também afirmou que houve uma negociação para que Vilson se entregasse. O empresário solicitou que sua imagem fosse preservada e compareceu à delegacia por volta das 15h30. No depoimento, permaneceu em silêncio.

Investigação continua

A Polícia Civil reforçou que segue investigando o caso e apurando se outras pessoas tiveram participação no crime. Até o momento, não há confirmação sobre o envolvimento de outras pessoas, incluindo o familiar dono do carro em que Vilson deixou o local do crime e onde foi encontrada a faca utilizada por ele.
Durante audiência de custódia, realizada no início da tarde desta quarta-feira (19), o juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho manteve a prisão temporária de Vilson. Durante a audiência, que foi realizada por videoconferência, o suspeito ficou acompanhado de dois advogados. A defesa chegou a pedir que ele respondesse em liberdade, mas o pedido foi negado.

O crime

Breno Rezende de Carvalho foi morto na noite de sábado (15) após uma discussão sobre o pagamento de uma cerveja no valor de R$ 16. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ele é esfaqueado na região do peito. O suspeito fugiu do local em uma picape branca.
Vilson Luiz Ballan, além de ser proprietário do bar onde ocorreu o crime, tem antecedentes criminais. Ele já foi condenado por porte ilegal de arma de fogo e processado por desacato a servidor público.

Mais sobre o caso:

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