Os detalhes que levaram à prisão de empresário que matou jovem na Rua da Lama

Vilson Luiz Ballan se entregou horas após a Justiça decretar a prisão temporária dele Crédito: Redes Sociais

Segundo o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Ramiro Pereira Diniz, num primeiro momento, no dias seguintes ao crime, foi tentada a prisão em flagrante. A polícia rastreou o carro utilizado na fuga e tentou localizá-lo com o uso de tecnologia, mas não teve sucesso. O mandado de prisão temporária foi expedido no domingo (16).

Durante as investigações, os agentes encontraram o veículo e a faca usada no crime na casa de um familiar de Vilson. Ele foi ouvido pela polícia na segunda-feira (17) e permitiu a busca no local sem necessidade de mandado judicial.

O delegado também afirmou que houve uma negociação para que Vilson se entregasse. O empresário solicitou que sua imagem fosse preservada e compareceu à delegacia por volta das 15h30. No depoimento, permaneceu em silêncio.

Investigação continua

A Polícia Civil reforçou que segue investigando o caso e apurando se outras pessoas tiveram participação no crime. Até o momento, não há confirmação sobre o envolvimento de outras pessoas, incluindo o familiar dono do carro em que Vilson deixou o local do crime e onde foi encontrada a faca utilizada por ele.

Durante audiência de custódia, realizada no início da tarde desta quarta-feira (19), o juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho manteve a prisão temporária de Vilson. Durante a audiência, que foi realizada por videoconferência, o suspeito ficou acompanhado de dois advogados. A defesa chegou a pedir que ele respondesse em liberdade, mas o pedido foi negado.

O crime