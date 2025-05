Batida forte

Morre motorista de carro atingido por caminhão em trevo na BR 101 em João Neiva

Reginaldo dos Santos, de 42 anos, foi socorrido em estado grave após um acidente na BR 101 e morreu nesta terça (13) em um hospital da Grande Vitória

Nas imagens, é possível ver o carro entrando na rodovia federal, próximo a um radar, quando é atingido no lado do motorista pelo caminhão que trafegava pela via. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta de 14h20 e houve interdição na pista sentido Norte, com desvio para a lateral. Às 17h50, a PRF informou que o trânsito foi totalmente liberado no trecho do acidente. O vídeo a seguir mostra o local do acidente logo após a colisão, veja:>