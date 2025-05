Segurança

Serra recebe 175 pistolas de última geração para a Guarda Municipal

Os agentes passaram por um treinamento específico para habilitação e uso das novas armas, que adotam o mesmo calibre padrão das forças policiais estaduais

A Guarda Civil Municipal da Serra passará por uma renovação em seu armamento para o patrulhamento ostensivo. Na segunda-feira (12) foi realizada a solenidade de entrega de 175 pistolas calibre .40 aos guardas municipais — armamento disponibilizado pelo Governo do Estado em 2024. Os agentes passaram por um treinamento específico para habilitação e uso das novas armas, que adotam o mesmo calibre padrão das forças policiais estaduais. >

Motociclista morre e moto pega fogo em acidente com carreta na Serra

Segundo o prefeito da Serra, Weverson Meireles, os investimentos estão gerando resultados, com destaque para a redução nos índices de criminalidade. “O trabalho da GCM em parceria com as demais forças de segurança, além das políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura, têm resultado em índices de segurança nunca vistos antes na série histórica.">