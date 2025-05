Semana do Registro CIvil

Casa do Cidadão de Vitória faz ação com atendimentos jurídicos e emissão de documentos

Local oferece diversos atendimentos gratuitos à população, com funcionamento diário das 9h às 17h, até a próxima sexta-feira (16)

A Casa do Cidadão, em Vitória, sedia desde a manhã de segunda-feira (12) a Semana Nacional do Registro Civil – Registre-se!, uma iniciativa voltada à garantia de direitos e promoção da cidadania. A ação oferece diversos atendimentos gratuitos à população, com funcionamento diário das 9h às 17h, até a próxima sexta-feira (16). >

A solenidade de abertura contou com a presença de autoridades e representantes da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), do Sindicato dos Notários e Registradores (Sinoreg), da Polícia Científica, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo (CGJ-ES).>