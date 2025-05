Confira

Votação no ES definirá novo uniforme escolar da rede estadual; veja modelos

Quem quiser ajudar a decidir o novo visual dos estudantes capixabas tem até o dia 26 de maio para acessar o site da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e votar

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de maio de 2025 às 10:09

Opções de uniformes para alunos da rede estadual Crédito: Divulgação Sedu

A escolha do novo uniforme dos estudantes da rede estadual do Espírito Santo está nas mãos da comunidade escolar. A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) abriu, na segunda-feira (12), uma votação online para ser decidido qual será o novo visual das roupas escolares a partir de 2026. >

Podem votar estudantes, professores, pais, responsáveis, gestores e até membros do Conselho Estadual de Educação. A secretaria informou que, para conferir e votar, basta acessar o site da Sedu até o dia 26 de maio pelo link: www.sedu.es.gov.br/novosuniformes e escolher o modelo preferido. Será permitido um voto por CPF. >

A ideia, segundo a Sedu, é substituir os atuais uniformes por peças mais modernas, confortáveis e com mais identidade capixaba. Seis propostas estão na disputa e foram criadas em uma maratona criativa que reuniu estudantes da rede estadual, profissionais de design, moda e servidores da Secretaria de Estado da Educação no final de abril. A equipe vencedora será revelada em agosto, durante uma cerimônia com desfile.>

Estamos promovendo uma atualização importante que envolve toda a rede. O uniforme escolar não é apenas uma vestimenta: ele representa segurança, igualdade, pertencimento e orgulho Vitor de Angelo Secretário de Estado da Educação

O governador Renato Casagrande também falou sobre a iniciativa em vídeo publicado nas redes sociais.>

A partir do ano que vem, o governo do estado vai doar uniforme para os alunos da rede estadual. E a mais irada: você, aluno, pai, mãe, poderá participar dessa escolha Renato Casagrande Governador do Espírito Santo

Os uniformes devem começar a ser distribuídos gratuitamente a partir de 2026. No mesmo vídeo, o vice-governador Ricardo Ferraço elogiou os modelos elegíveis. “São quase 200 mil uniformes para toda a rede escolar. Pelo que vimos aqui, os uniformes vão ficar muito bonitos”.>

A votação está aberta, e agora a escolha é da comunidade. Quem quiser ajudar a decidir o novo visual dos estudantes capixabas tem até o dia 26 de maio para acessar o site da Sedu e dar seu voto. Depois, é só aguardar o desfile oficial, previsto para agosto, e descobrir qual uniforme vai vestir a rede estadual nos próximos anos. Veja, abaixo, os modelos:>

Proposta 1 – Grupo Traço Capixaba (azul marinho)

Novos uniformes: PROPOSTA 1 - Grupo Traço Capixaba (azul marinho) Crédito: Divulgação Sedu

Com um visual esportivo, o modelo aposta em um azul marinho vibrante, com detalhes coloridos que remetem ao mar e às montanhas do Espírito Santo. A camisa lembra peças usadas no dia a dia pelos jovens e tem o objetivo de fazer com que cada estudante se sinta à vontade e representado.>

Proposta 2 – Grupo Traço Capixaba (azul claro)

Novos uniformes: PROPOSTA 2 - Grupo Traço Capixaba (azul claro) Crédito: Divulgação Sedu

Segue a mesma linha da proposta anterior, mas em tom de azul mais claro. Mantém o design esportivo e os elementos inspirados nas paisagens capixabas. Os detalhes coloridos garantem um toque leve e moderno ao conjunto.>

Proposta 3 – Grupo Traço Capixaba (branco)

Novos uniformes: PROPOSTA 3 - Grupo Traço Capixaba (branco) Crédito: Divulgação Sedu

Também do grupo Traço Capixaba, essa versão traz a camisa branca como base, com os mesmos traços e referências ao mar e às montanhas. A ideia é unir simplicidade, leveza e identidade regional em um visual esportivo.>

Proposta 4 – Grupo Badejo

Novos uniformes: PROPOSTA 4 - Grupo Badejo Crédito: Divulgação Sedu

Essa proposta aposta no simbolismo do mar e da culinária capixaba. A estampa traz o peixe badejo em tons de azul que lembram o oceano. Segundo os criadores, o mar representa o conhecimento e os estudantes são como cardumes, aprendendo em conjunto.>

Proposta 5 – Grupo ES Cria

Novos uniformes: PROPOSTA 5 - Grupo ES Cria Crédito: Divulgação Sedu

O grupo pensou em resolver dois problemas comuns: a transparência da camisa branca e o calor causado por roupas escuras. A solução veio com um uniforme funcional e estiloso. As calças e bermudas têm listras inspiradas na bandeira capixaba.>

Proposta 6 – Grupo Ícones do ES

Novos uniformes: PROPOSTA 6 - Grupo Ícones do ES Crédito: Divulgação Sedu

Esta proposta aposta na identidade capixaba, com símbolos de diferentes regiões do estado, como a Pedra Azul, o Farol de Regência, o Convento da Penha e a panela de barro. As estampas são minimalistas, mas marcantes, reforçando o orgulho local.>

Como votar

Ao final da página da Sedu, onde estão os modelos e vídeos do secretário de Estado da Educação do Espírito Santo, terá um título "Agora é sua vez! Qual é a sua opção preferida?" e, abaixo, uma peça gráfica escrito "clique aqui e vote". Ao clicar, o participante será direcionado a uma página para preencher um formulário. Leia os termos de privacidade, clique em "estou ciente" e, depois, em "avançar". >

Depois disso, o formulário vai para uma próxima página onde é possível colocar o CPF, um e-mail e escolher entre um dos modelos. Para não ficar dúvida, é possível dar uma última olhada nos modelos antes de votar. Escolhido o modelo preferido é só clicar no botão "Enviar" ao final da página. Pronto, voto dado. Depois, é só aguardar o resultado. >

