Veja o vídeo

Confira 5 dicas para não errar ao estudar para concurso público

Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a se preparar para as provas

Esperar a publicação do edital e não fazer exercícios são alguns erros comuns cometidos por candidatos que estudam para concurso público. Para ajudar na preparação das provas, o professor Alexandre Amorim orienta que a preparação para as provas aconteça antes mesmo que as regras do certame sejam publicadas.>