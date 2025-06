Norte do ES

Linhares registra primeiro caso de Mpox, a 'Varíola dos Macacos'

Governo diz que paciente é um homem que está internado em um hospital da cidade e, segundo a equipe médica, apresenta evolução clínica positiva"

Foi confirmado nesta segunda-feira (2) o primeiro caso de Mpox – doença conhecida como varíola dos macacos – em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica, “o paciente é um homem que está internado em um hospital da cidade e, segundo a equipe médica, apresenta evolução clínica positiva".>