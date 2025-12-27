Home
>
Cotidiano
>
Moradores reclamam que estão há mais de um dia sem água em Mantenópolis

Moradores reclamam que estão há mais de um dia sem água em Mantenópolis

Bairros estão sem água até para beber, enquanto termômetros chegam a quase 40° na cidade do Noroeste do Espírito Santo

Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 21:14

Vários bairros de Mantenópolis estão sem água desde sexta-feira (26), enquanto temperaturas passam dos 30º na cidade
Vários bairros de Mantenópolis estão sem água desde sexta-feira (26), enquanto temperaturas passam dos 30º na cidade Crédito: Leitor A Gazeta

O verão começou neste mês anunciando temperaturas mais altas e, consequentemente, a necessidade de mais hidratação. Porém diversos bairros da cidade de Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, estão enfrentando falta de água. Moradores reclamam que estão há mais de um dia sem acesso.

Recomendado para você

Bairros estão sem água até para beber, enquanto termômetros chegam a quase 40° na cidade do Noroeste do Espírito Santo

Moradores reclamam que estão há mais de um dia sem água em Mantenópolis

Problema estaria ocorrendo devido à paralisação da construção de rede de macrodrenagem, segundo moradores. Prefeitura nega que obra esteja parada

Moradores reclamam de vazamento de esgoto em obra em Vila Velha

Programação inclui sete minutos de queimas de fogos e shows de pagode e de duplas sertanejas

Orla de Cariacica tem réveillon antecipado neste sábado (27)

Eles estão lidando com a falta da água desde sexta-feira (26) e relatam que a situação é frequente.

Em texto publicado em seu site, a Cesan atribui o problema à falta de chuvas. "Devido ao longo período de estiagem, o abastecimento de água foi prejudicado para bairros de Mantenópolis", diz a nota (leia mais abaixo). 

Leia mais

Imagem - Idoso morre após cair de cavalo em propriedade rural de Cachoeiro

Idoso morre após cair de cavalo em propriedade rural de Cachoeiro

Imagem - Bombeiros fazem buscas por adolescente desaparecido em cachoeira de Ibitirama

Bombeiros fazem buscas por adolescente desaparecido em cachoeira de Ibitirama

Uma das moradoras que está sem água é Valdineia Nunes, 43 anos, que divide casa com mais três pessoas: seu marido e dois filhos. Ela é moradora da parte baixa da cidade, no bairro Bela Vista.

"Aqui a falta de água é frequente. Aqui em casa não tem caixa, o que é pior ainda. Falta água direto: quinta-feira à noite eu não tinha água. Aí na sexta de manhã, sem água de novo. Estamos até agora [tarde de sábado] sem". 

Valdinéa conta que, na maioria das vezes, os moradores recebem alerta por aplicativo, avisando da falta d'água. No entanto, a mensagem só chega depois de o recurso já ter acabado.

“Só quem tem o aplicativo consegue ver. Quem não tem aplicativo nem fica sabendo. E ainda tem vezes em que a água acaba, você vai procurar saber o que aconteceu e não tem nem mensagem.”, relata.

Um outro morador do bairro Querubino, Alixandre Menegazzo, de 44 anos, reforça que o problema é comum em Mantenópolis. Desta vez, entretanto, ele diz que é mais preocupante. 

“Já tem mais de 24 horas sem água e, desta vez, não é só um ou outro bairro, é a cidade inteira”, diz.

O que diz a Cesan

De acordo com a empresa, os mananciais tiveram seus níveis drasticamente reduzidos, prejudicando ou impedindo a captação de água pela Cesan para abastecer a população.

"Medidas emergenciais estão sendo adotadas para normalizar o fornecimento de água. Nossas equipes técnicas estão trabalhando dia e noite, buscando soluções e outras fontes para manter o abastecimento da região", diz o texto. 

A companhia de abastecimento fez ainda um pedido para que a população colabore, evitando o desperdício. Como exemplos, citou "evitar captar água do rio durante o dia para irrigar plantações, praticar o reúso da água, não utilizar mangueiras, consertar vazamentos em seus imóveis e reduzir o tempo de banho". 

LEIA MAIS 

Três das 11 vítimas de acidente grave na BR 101 eram de Linhares, no ES

PM de folga é baleado durante tentativa de roubo de arma em Venda Nova

PM está em estado crítico após ser agredido na cabeça em Vila Velha

Moradores reclamam de vazamento de esgoto em obra em Vila Velha

Crianças brincam com águas-vivas em praia do ES e especialistas alertam para perigo

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

água

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais