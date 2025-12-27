Calorão

Moradores reclamam que estão há mais de um dia sem água em Mantenópolis

Bairros estão sem água até para beber, enquanto termômetros chegam a quase 40° na cidade do Noroeste do Espírito Santo

Thaiz Lepaus Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 21:14

Vários bairros de Mantenópolis estão sem água desde sexta-feira (26), enquanto temperaturas passam dos 30º na cidade Crédito: Leitor A Gazeta

O verão começou neste mês anunciando temperaturas mais altas e, consequentemente, a necessidade de mais hidratação. Porém diversos bairros da cidade de Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, estão enfrentando falta de água. Moradores reclamam que estão há mais de um dia sem acesso.

Eles estão lidando com a falta da água desde sexta-feira (26) e relatam que a situação é frequente.

Em texto publicado em seu site, a Cesan atribui o problema à falta de chuvas. "Devido ao longo período de estiagem, o abastecimento de água foi prejudicado para bairros de Mantenópolis", diz a nota (leia mais abaixo).

Uma das moradoras que está sem água é Valdineia Nunes, 43 anos, que divide casa com mais três pessoas: seu marido e dois filhos. Ela é moradora da parte baixa da cidade, no bairro Bela Vista.

"Aqui a falta de água é frequente. Aqui em casa não tem caixa, o que é pior ainda. Falta água direto: quinta-feira à noite eu não tinha água. Aí na sexta de manhã, sem água de novo. Estamos até agora [tarde de sábado] sem".

Valdinéa conta que, na maioria das vezes, os moradores recebem alerta por aplicativo, avisando da falta d'água. No entanto, a mensagem só chega depois de o recurso já ter acabado.

“Só quem tem o aplicativo consegue ver. Quem não tem aplicativo nem fica sabendo. E ainda tem vezes em que a água acaba, você vai procurar saber o que aconteceu e não tem nem mensagem.”, relata.

Um outro morador do bairro Querubino, Alixandre Menegazzo, de 44 anos, reforça que o problema é comum em Mantenópolis. Desta vez, entretanto, ele diz que é mais preocupante.

“Já tem mais de 24 horas sem água e, desta vez, não é só um ou outro bairro, é a cidade inteira”, diz.

O que diz a Cesan

De acordo com a empresa, os mananciais tiveram seus níveis drasticamente reduzidos, prejudicando ou impedindo a captação de água pela Cesan para abastecer a população.

"Medidas emergenciais estão sendo adotadas para normalizar o fornecimento de água. Nossas equipes técnicas estão trabalhando dia e noite, buscando soluções e outras fontes para manter o abastecimento da região", diz o texto.

A companhia de abastecimento fez ainda um pedido para que a população colabore, evitando o desperdício. Como exemplos, citou "evitar captar água do rio durante o dia para irrigar plantações, praticar o reúso da água, não utilizar mangueiras, consertar vazamentos em seus imóveis e reduzir o tempo de banho".



