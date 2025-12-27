Região Serrana

PM de folga é baleado durante tentativa de roubo de arma em Venda Nova

Crime aconteceu na rodoviária da cidade e terminou com três suspeitos presos

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 18:20

Polícia prendeu três suspeitos de tentar roubar arma de PM e também apreendeu veículo usado em fuga Crédito: PCES/ Divulgação

Um policial de folga foi baleado na mão e na perna durante luta corporal com criminosos que tentaram roubar a arma do militar, na última quinta-feira (25), na Rodoviária de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O crime aconteceu por volta das 4h16 e, no mesmo dia, três suspeitos foram presos.

De acordo com a Polícia Civil, o cabo da PM teria sido abordado por dois homens no banheiro do estabelecimento. Após confirmarem que a vítima era um policial, os criminosos tentaram pegar a pistola do militar.

O cabo entrou em luta corporal com os suspeitos. A arma, então, disparou acidentalmente, atingindo os dedos da mão direita e a perna esquerda do PM. Mesmo ferido, o policial conseguiu evitar o roubo, mas os homens fugiram do local.

Leia mais Crianças e gestante estão entre vítimas de acidente na divisa do ES com a Bahia

O policial foi socorrido para um hospital e passa bem.

Prisão

De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante, delegado Eduardo Oliveira, buscas foram iniciadas logo após o crime.

“As equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar atuaram de forma integrada desde os primeiros momentos, o que possibilitou a identificação e a prisão dos envolvidos ainda no mesmo dia”, destacou.

Os policiais localizaram os suspeitos, dois homens de 33 anos e um de 35, e apreenderam o veículo utilizado na fuga, além de roupas compatíveis com as usadas no momento do crime. Os detidos confirmaram participação na ação.

Os três homens foram levados para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foram autuados em flagrante por tentativa de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave. Depois, foram encaminhados ao presídio.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta