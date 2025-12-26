Em apartamento

Tráfico: suspeitos de São Mateus são presos ao tentar 'relações comerciais' em Cariacica

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, eles vieram de São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo, para Cariacica, na Grande Vitória, para estabelecerrelações comerciais" e depois voltar para o interior com esse vínculo já consolidado

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 14:35

4ª Delegacia Regional de Cariacica, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos na noite de 25 de dezembro, no bairro Mucuri, em Cariacica. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, eles vieram de São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo, para Cariacica, na Grande Vitória, para estabelecer relações "comerciais" e depois voltar para o interior com esse vínculo já consolidado.

Conforme o boletim, os suspeitos foram identificados como José Maria de Jesus Netto, de 28 anos, Cleubison Delcira Anízio, de 30 anos, e Ricardo Clarindo de Jesus, 27.

Segundo o registro, a PM recebeu uma denúncia anônima informando que suspeitos ligados ao tráfico de drogas estariam instalados em um prédio residencial no bairro Mucuri com o objetivo de estreitar vínculos com traficantes locais e estabelecer relações comerciais. O denunciante também teria informado que eles estariam em posse de drogas e armas.

PM montou cerco para evitar que suspeitos fugissem

Com base na denúncia, equipes da PM foram até o endereço e montaram um cerco ao imóvel para evitar fugas e a destruição de possíveis provas. Enquanto parte dos militares ficou posicionada nos fundos do prédio, outras equipes se aproximaram da parte da frente.

Durante a ação, os policiais visualizaram um homem na janela do último andar do edifício. Em seguida, outro suspeito teria arremessado uma sacola para fora do apartamento. O material foi recolhido pelos militares e, conforme o boletim, continha drogas e dinheiro em espécie.

Diante da situação, os policiais entraram no prédio, que estava aberto, e seguiram até o apartamento indicado. No local, foram encontrados três homens, que receberam voz de prisão.

Ainda segundo o registro policial, durante a tentativa de algemá-los, Cleubison Delcira Anízio teria resistido à prisão, empurrando um policial e tentando agredi-lo com socos e chutes. Os militares utilizaram técnicas de imobilização para conter o suspeito.

Durante buscas no interior do apartamento, os policiais localizaram um revólver calibre .357, escondido no estofamento de um sofá, além de aparelhos celulares, que foram apreendidos. O boletim informa que José Maria de Jesus Netto assumiu a posse da arma no momento da ocorrência. Os três suspeitos foram conduzidos à 4ª Delegacia Regional de Cariacica

A Polícia Civil informou que os três suspeitos, de 28, 30 e 27 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito de 28 anos também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e o suspeito de 30 anos também foi autuado por resistência à ação policial. Eles foram encaminhados para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

