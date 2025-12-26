Home
Motorista foge de blitz e abandona família em carro com drogas em Vila Velha

Segundo a polícia, homem sem habilitação escapou por área de mata após simular defeito no veículo; ele não foi localizado

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 20:26

Um homem fugiu de uma blitz de trânsito, em Vila Velha, e abandonou seis pessoas da família no carro, que transportava drogas e uma arma de fogo. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (26), na região da Ponta da Fruta. O motorista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O condutor fingiu que o carro estava com um problema mecânico e parou no acostamento ao avistar a fiscalização. Ele demonstrou nervosismo durante a abordagem, segundo o sargento Jocimar Sperandio, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. O homem acabou fugindo a pé por uma área de mata às margens da rodovia, seguindo em direção a uma lagoa da região.

O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado para auxiliar nas buscas, mas o suspeito não foi localizado.

Material apreendido no carro do suspeito
Material apreendido no carro dirigido pelo suspeito Crédito: Polícia Militar

No veículo, estavam a esposa do suspeito, três filhos do casal, além da cunhada e do marido dela. Ao revistarem o carro, os militares encontraram uma arma de fogo com munições intactas e grande quantidade de drogas. Ainda de acordo com a PM, a mulher, que seria a proprietária do veículo, também carregava maconha na bolsa. “Dentro dos pertences dela tinha, dentro do pote de creme de cabelo, uma fração daquele material ilícito”, afirmou o sargento Sperandio.

A mulher foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha, pela posse de drogas e por entregar a condução do veículo a motorista sem habilitação. A Polícia Civil informou que a ocorrência continua em andamento e não divulgou se a mulher permaneceu presa. O outro casal foi liberado, e as crianças ficaram sob responsabilidade de um familiar. 

As informações são da repórter Quézia Prado, da TV Gazeta.

