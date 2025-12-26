Motociclista morre após sair da pista e colidir com cerca em Pinheiros
Publicado em 26/12/2025 às 11h27
Um homem de 30 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu em um acidente após bater com a moto em uma cerca na manhã de quinta-feira (25) no bairro São Roque, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o motociclista saiu da pista e se chocou com a estrutura. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma equipe da Polícia Científica foi acionada e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), de Linhares para passar pela necropsia e ser liberado aos familiares.