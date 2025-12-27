Home
Moradores reclamam de vazamento de esgoto em obra em Vila Velha

Problema estaria ocorrendo devido à paralisação da construção de rede de macrodrenagem, segundo moradores. Prefeitura nega que obra esteja parada

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 15:52

Obra em Ilha da Conceição está liberando esgoto na rua Irineu da Fraga Neves

Moradores do bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, reclamam de vazamento de esgoto de uma obra de macrodrenagem que está sendo realizada na Rua Irineu de Fraga Neves. A intervenção inclui pavimentação e escoamento da água da chuva. 

Segundo o morador Farone Matias, que fez um vídeo da situação da rua, a obra estaria abandonada há 45 dias. "A obra parou, o pessoal abandonou a obra. A rua está cheia de buraco e o esgoto está voltando para a casa das pessoas", afirma.

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Vila Velha nega que obra esteja paralisada. Embora os serviços estejam temporariamente suspensos, devido aos feriados do fim de ano, a pasta também reforça que as atividades não estão paradas há 45 dias. 

Segundo a administração municipal, a empresa responsável pela intervenção está de recesso nesta semana, mas a previsão de retomada das atividades é no dia 2 de janeiro de 2026. O Executivo lembra, ainda, que foi realizado um encontro com o prefeito no local da obra há três semanas.

A prefeitura também foi questionada se tomaria providências sobre o vazamento de esgotos. Sobre esse assunto, a administração municipal informou que o esgotamento sanitário e responsabilidade da Cesan. No entanto, acrescentou, como só estão previstas intervenções no bairro em 2027, assumiu a responsabilidade. 

"O município de Vila Velha assumiu a responsabilidade e está fazendo a rede de esgoto em toda a via. Importante ressaltar que o esgoto de todos os moradores anteriormente era lançado irregularmente na rede de drenagem. Porém, durante as obras de implantação [da rede de macrodrenagem] teremos transtornos. Uma obra importante com o objetivo de combater o alagamento, o que já foi obtido nas últimas chuvas", finalizou a prefeitura, em nota.

A reportagem de A Gazeta tenta informações com a Cesan sobre as obras de esgotamento sanitário no bairro. Assim que houver retorno, esta matéria será atualizada. 

A obra

No início de dezembro, a Prefeitura de Vila Velha publicou que a intervenção inclui pavimentação e reorganização do escoamento da água da chuva. O sistema de drenagem utiliza manilhas instaladas abaixo da base da via para retirar a água acumulada no solo. O método funciona como uma rede subterrânea de captação, conduzindo essa água para pontos de deságue e evitando afundamentos e deformações no pavimento.

O investimento total supera R$ 2,2 milhões, com execução da Comér Construtora e Incorporadora Ltda. A liberação completa da via ocorrerá após o término do calçamento e dos ajustes finais no entorno. Na época, a informação era que a conclusão da obra estava programada para o início de 2026.

Moradores reclamam de vazamento de esgoto em obra em Vila Velha Crédito: Leitor de A Gazeta

