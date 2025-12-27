Ilha da Conceição

Moradores reclamam de vazamento de esgoto em obra em Vila Velha

Problema estaria ocorrendo devido à paralisação da construção de rede de macrodrenagem, segundo moradores. Prefeitura nega que obra esteja parada

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 15:52

Moradores do bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, reclamam de vazamento de esgoto de uma obra de macrodrenagem que está sendo realizada na Rua Irineu de Fraga Neves. A intervenção inclui pavimentação e escoamento da água da chuva.

Segundo o morador Farone Matias, que fez um vídeo da situação da rua, a obra estaria abandonada há 45 dias. "A obra parou, o pessoal abandonou a obra. A rua está cheia de buraco e o esgoto está voltando para a casa das pessoas", afirma.

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Vila Velha nega que obra esteja paralisada. Embora os serviços estejam temporariamente suspensos, devido aos feriados do fim de ano, a pasta também reforça que as atividades não estão paradas há 45 dias.

Segundo a administração municipal, a empresa responsável pela intervenção está de recesso nesta semana, mas a previsão de retomada das atividades é no dia 2 de janeiro de 2026. O Executivo lembra, ainda, que foi realizado um encontro com o prefeito no local da obra há três semanas.

A prefeitura também foi questionada se tomaria providências sobre o vazamento de esgotos. Sobre esse assunto, a administração municipal informou que o esgotamento sanitário e responsabilidade da Cesan. No entanto, acrescentou, como só estão previstas intervenções no bairro em 2027, assumiu a responsabilidade.

"O município de Vila Velha assumiu a responsabilidade e está fazendo a rede de esgoto em toda a via. Importante ressaltar que o esgoto de todos os moradores anteriormente era lançado irregularmente na rede de drenagem. Porém, durante as obras de implantação [da rede de macrodrenagem] teremos transtornos. Uma obra importante com o objetivo de combater o alagamento, o que já foi obtido nas últimas chuvas", finalizou a prefeitura, em nota.

A reportagem de A Gazeta tenta informações com a Cesan sobre as obras de esgotamento sanitário no bairro. Assim que houver retorno, esta matéria será atualizada.

A obra

No início de dezembro, a Prefeitura de Vila Velha publicou que a intervenção inclui pavimentação e reorganização do escoamento da água da chuva. O sistema de drenagem utiliza manilhas instaladas abaixo da base da via para retirar a água acumulada no solo. O método funciona como uma rede subterrânea de captação, conduzindo essa água para pontos de deságue e evitando afundamentos e deformações no pavimento.

O investimento total supera R$ 2,2 milhões, com execução da Comér Construtora e Incorporadora Ltda. A liberação completa da via ocorrerá após o término do calçamento e dos ajustes finais no entorno. Na época, a informação era que a conclusão da obra estava programada para o início de 2026.

Moradores reclamam de vazamento de esgoto em obra em Vila Velha Crédito: Leitor de A Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta