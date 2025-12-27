Bombeiros fazem buscas por adolescente desaparecido em cachoeira de Ibitirama
Um adolescente de 15 anos desapareceu após se afogar em uma cachoeira na zona rural de Ibitirama, na região do Caparaó, na tarde desta sexta-feira (26). As buscas começaram durante a tarde e recomeçaram na manhã deste sábado (27).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta das 15h30. Uma testemunha contou que o adolescente nadava em uma cachoeira, quando afundou e desapareceu. Os militares realizaram buscas superficiais e acionaram o mergulho, que começou os trabalhos submersos, realizados até o anoitecer. Nesta manhã de sábado (27), os militares do mergulho retomaram os trabalhos, mas, até o momento, não encontraram a vítima. A ocorrência segue em andamento.
A perícia da Polícia Científica (PCIES) não foi acionada.