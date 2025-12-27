A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Bombeiros fazem buscas por adolescente desaparecido em cachoeira de Ibitirama

Publicado em 27/12/2025 às 13h37
Bombeiros fazem buscas por adolescente desaparecido em cachoeira de Ibitirama
Bombeiros fazem buscas por adolescente desaparecido em cachoeira de Ibitirama Crédito: Montagem - A Gazeta

Um adolescente de 15 anos desapareceu após se afogar em uma cachoeira na zona rural de Ibitirama, na região do Caparaó, na tarde desta sexta-feira (26). As buscas começaram durante a tarde e recomeçaram na manhã deste sábado (27).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta das 15h30. Uma testemunha contou que o adolescente nadava em uma cachoeira, quando afundou e desapareceu. Os militares realizaram buscas superficiais e acionaram o mergulho, que começou os trabalhos submersos, realizados até o anoitecer. Nesta manhã de sábado (27), os militares do mergulho retomaram os trabalhos, mas, até o momento, não encontraram a vítima. A ocorrência segue em andamento.

A perícia da Polícia Científica (PCIES) não foi acionada.

Publicidade