Idoso morre após cair de cavalo em propriedade rural de Cachoeiro

Um homem de 80 anos morreu após cair de um cavalo na tarde desta sexta-feira (26), em uma propriedade particular localizada no bairro São Geraldo, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe chegou a ser acionada e esteve no local, porém não houve necessidade de atuação, já que o óbito da vítima foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).