Idoso morre após cair de cavalo em propriedade rural de Cachoeiro
Um homem de 80 anos morreu após cair de um cavalo na tarde desta sexta-feira (26), em uma propriedade particular localizada no bairro São Geraldo, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe chegou a ser acionada e esteve no local, porém não houve necessidade de atuação, já que o óbito da vítima foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) informou que a perícia foi acionada por volta das 19h para atender a uma ocorrência de acidente com vítima fatal. O corpo do idoso foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.
As circunstâncias da queda não foram detalhadas.