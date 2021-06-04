Menino passa por cirurgia ao encostar em fio de energia solto em calçada no ES

Criança de 8 anos leva choque ao tocar em fio solto em calçada Crédito: Arquivo familiar

Um menino de oito anos teve queimaduras de terceiro grau após encostar em um fio eletrificado, caído em uma calçada do bairro Vila Nova de Colares, na Serra. O fato aconteceu nesta quinta-feira (03) e a criança está internada no Hospital Infantil, em Vitória.

Arthur Bernardo saiu de casa para brincar na rua com os amigos, relatou o pai, Aldezino de Oliveira Braz. "Ele sentou na calçada e colocou a mão em cima do fio que estava descascado, no chão, mas ligado a rede elétrica. Ele chegou a ficar agarrado ao fio. Foi um coleguinha que brincava com meu filho que puxou o fio para afastá-lo de Arthur", explicou, em entrevista para a TV Gazeta.

A criança foi socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento de Carapina, no mesmo município, e em seguida foi levado para o Hospital Infantil, em Vitória. Ele apresentava arritmia cardíaca devido à carga elétrica e também teve queimaduras graves nas mãos. Na tarde desta sexta-feira (4), a criança passa por uma cirurgia.

"Vemos muitos fios de telefone pela rua, mas nunca iria imaginar que estaria energizado", contou o pai.

O pai relatou ainda que o filho passa por uma cirurgia para reconstituir as mãos que tiveram queimaduras de terceiro grau. Falou ainda do susto. “Criança brinca, mas a gente nunca esperava que isso aconteceria com a gente”.

SALVO POR AMIGO

O pai de Arthur destaca também que foi o amigo do filho que puxou o fio, uma coragem que salvou a criança. "Ele correu risco puxando o fio que estava embaixo das mãos do Arthur, momento que também poderia ser eletrocutado. e não fosse isso, meu filho não estaria aqui”, desabafou.

Por meio de nota, a concessionária EDP informou que o cabo não pertence à companhia e que se trata de uma fiação clandestina ligada à rede. Mesmo assim, logo que foi comunicada do acidente, uma equipe da EDP foi ao local e isolou a fiação, eliminando riscos.

A EDP reforçou que a população nunca deve se aproximar de fios caídos. Além disso, alerta que o furto de energia pode provocar sobrecarga na rede elétrica com prejuízo para a população, que sofre com acidentes e interrupção do fornecimento do sistema para suas residências e vias públicas.