Fios de energia se rompem e moradores ficam sem luz em Vitória

Em nota, a EDP informou que equipes técnicas trabalharam no local para restabelecer a energia e para apurar a causa. "O fornecimento de energia ficou interrompido apenas para os clientes do entorno do local da ocorrência", finalizou.
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