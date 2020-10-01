Menino de 9 anos leva choque ao tentar pegar pipa em poste, em Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Criança leva choque e cai de terraço ao tentar pegar pipa em poste em Vitória

Um menino de 9 anos levou um choque na rede elétrica em Vitória , na tarde da última segunda-feira (28). O caso aconteceu no bairro Caratoíra, por volta das 17h30.

O choque foi tão forte que queimou parte do corpo de Nicolas, que caiu do terraço na rua após o impacto. O garoto estava brincando no terraço dos avós e pegou um cano que tem uma parte metálica para tirar uma pipa que estava agarrada a um poste. De acordo com a avó da criança, Maria Adeil dos Santos, a família teve medo de que o menino não resistisse ao choque.

"Estava no portão com meu esposo. Só vi quando deu aquele estouro e um barulho. Era o meu neto caído no chão. Meu esposo correu, pegou ele nos braços e falou: 'Deus, não deixa meu neto morrer'. Na hora que meu marido falou isso, meu neto arregalou o olho e disse: 'Vovô, eu não quero morrer'. Aí ele voltou, mas quando ele caiu no chão, estava todo mole", lembra Maria Adeil dos Santos, que é avó da criança.

Menino de 9 anos usou um cano para tentar pegar a pipa Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Socorrido pelo avô e pelos moradores, Nicolas foi levado para o Hospital Infantil de Vitória. O menino, de acordo com a mãe da criança, Diumara Reis, tem várias queimaduras pelo corpo, principalmente no braço onde ele tomou o choque. Embora ainda esteja muito nervosa, a criança está estável, de acordo com a família. "Ele está muito agitado e questionando por que isso aconteceu com ele", relatou Diumara.

Nicolas, de 9 anos, caiu do terraço da casa da avó depois de levar um choque ao tentar pegar uma pipa Crédito: Reprodução / TV Gazeta

FAMÍLIA RECLAMA DE POSTE PRÓXIMO À CASA

A família de Nicolas reclama que o poste fica muito perto da casa onde eles moram. Segundo eles, a casa foi construída há mais de 50 anos e o poste veio depois disso. Eles dizem que já pediram providências a EDP, mas nada foi feito.

"Até hoje não tiraram o poste daqui. É um poste que acarreta muito perigo, é muito encostado. Se meu filho tivesse caído, por ter pegado essa pipa, talvez tivesse batido a cabeça, mas não tomado um choque como aconteceu. Esse poste está em um local indevido. Gostaria de mais uma vez pedir a Escelsa para retirar o poste daqui", reclamou Diumara.

O QUE DIZ A EDP

Procurada pela reportagem, a EDP lamentou o acidente e disse que vai entrar em contato com a família para orientar sobre a regularização da casa perto da rede elétrica. A EDP disse também que, em caso de reformas, o cliente precisa pedir com antecedência à distribuidora de energia, o afastamento da rede elétrica. E reforçou que nunca se deve usar varas ou subir em poste para retirar pipa que estiver presa em fios elétricos.

SAIBA COMO AGIR

Não retire a pipa do poste De acordo com o Capitão Vinícius Pedroni, do Corpo de Bombeiros, em situações como essa, não se deve encostar as mãos na pessoa que sofreu o choque. "Jamais pegar na pessoa utilizando o seu próprio corpo, para retirar a pessoa que está naquele instante sofrendo o choque. Porque você fatalmente será mais uma pessoa a sofrer o choque, junto com ela. Jamais toque a pessoa com a sua mão, porque você vai simplesmente tomar um choque junto com ela. Imediatamente, acione o socorro especializado: 193 para os Bombeiros ou 192 para o Samu", explicou. Se quiser ajudar, é necessário buscar por um material isolante, como a madeira. Também não pode estar descalço. "O que, em geral, costuma ter próximo às pessoas é madeira. Então, pegue um pedaço de madeira, um cabo de vassoura, por exemplo, e tente retirar a pessoa com aquele material isolante. Mas esteja calçado com um calçado de borracha", orienta o Capitão dos Bombeiros. Nada de soltar pipa dentro do bairro. Quer soltar pipa? Procure um local aberto, como praias e parques para diminuir os riscos de acidentes. "Sempre que alguém solta pipa, a concentração está na pipa. Então se ele está em cima de uma laje, que é o que na maioria das vezes, erroneamente, acontece, a pessoa fica de olho da pipa e cai da laje. Se está na rua soltando pipa, por exemplo, não está olhando o trânsito, então pode ser atropelado", esclarece. No meio da brincadeira a sua pipa ficou presa em um poste, agarrou em um fio elétrico? Não tire ela de lá! "As fiações elétricas são o maior perigo que a gente tem quando solta pipa. Jamais tentar tirar essa pipa de lá. Perdeu essa pipa, esquece, faça outra", orienta o Capitão do Corpo de Bombeiros.