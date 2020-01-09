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Encostou em poste

Morador de rua tenta se proteger da chuva, toma choque e morre em SP

De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta da 0h20, o homem subiu em uma grade para se abrigar em um ponto de ônibus na região central de São Paulo, mas escorregou e encostou em um poste de luz

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 13:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 13:23
Avenida Rio Branco, nos Campos Elísios, região central de São Paulo, onde um morador de rua tomou choque Crédito: Reprodução/ Google Maps
Um morador de rua de 22 anos morreu ao tomar uma descarga elétrica quando tentava se proteger do temporal que atingiu a capital e a Grande São Paulo entre a noite de quarta-feira, 8, e a madrugada desta quinta-feira (9).
De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta da 0h20, o homem subiu em uma grade para se abrigar em um ponto de ônibus na Avenida Rio Branco, nos Campos Elísios, região central de São Paulo, mas escorregou e encostou em um poste de luz. A vítima foi eletrocutada. Os bombeiros foram acionados para resgatar o morador de rua, mas já encontraram o homem sem vida.
Em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana, uma mulher de 34 anos foi encontrada morta no leito do Córrego Ribeirão Itaim na noite desta quarta. Segundo a Defesa Civil da cidade, ela foi carregada por uma enxurrada causada pela forte chuva que atingiu a cidade. A prefeitura apura se há outro desaparecimento ligado ao temporal.

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Na zona leste de São Paulo, as buscas dos bombeiros por outra pessoa desaparecida foi interrompida em razão das fortes chuvas. Desde a terça-feira, 7, uma mulher desapareceu e teria sido levada pelas águas para um piscinão próximo às Avenidas Bento Guelfi e Ragueb Chohfi. A corporação deve retomar o resgate nesta quinta-feira.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a chuva desta quarta causou 111 enchentes e inundações, 30 desabamentos e 69 quedas de árvore na Grande São Paulo.

PREVISÃO EM SÃO PAULO

A quinta-feira amanheceu com céu nublado e com previsão de mais chuva na região metropolitana. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o dia terá muitas nuvens, aberturas de sol e temporais à tarde e à noite. A temperatura deve variar entre 20ºC e 29ºC.
Nesta sexta-feira, 10, o sol aparece pela manhã e a temperatura apresenta rápido aumento. No decorrer da tarde, o calor e a disponibilidade de umidade geram áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva forte, acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas. A mínima prevista é de 21°C; e a máxima, de 31°C.

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