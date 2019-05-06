Pato é levado a hospital para exames após choque em jogo do São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Alexandre Pato foi levado a um hospital na tarde deste domingo (5) após ser substituído da partida entre São Paulo e Flamengo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu falta dura do zagueiro rubro-negro Thuler e passou a sentir dores na parte de trás da cabeça, por isso foi tirado do jogo e levado para realizar exames médicos.
Pato não ficou no banco de reservas ao sair, sendo logo levado ao vestiário, de onde saiu caminhando para ir a um hospital - de carro particular, não de ambulância. De acordo com o São Paulo, o camisa 7 foi encaminhado para exames por precaução.
O lance que obrigou Pato a ser substituído aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo. Ao tentar uma bola de costas para a marcação, ele foi atropelado por Thuler e imediatamente caiu, colocando as mãos na parte de trás da cabeça. Ele ainda tentou seguir na partida, mas não se livrou do incômodo e acabou pedindo substituição no lance seguinte. Everton entrou em seu lugar.
Além de Pato, o flamenguista Berrío também precisou sair do jogo após um choque pelo alto. O flamenguista trombou com Walce no campo de ataque e caiu sem se mexer, mas o árbitro Ricardo Marques Ribeiro não paralisou a partida e só autorizou seu atendimento médico quando o contra-ataque do São Paulo terminou. Ele havia aberto o placar no jogo e foi trocado por Lucas Silva.