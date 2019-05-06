Pato é levado a hospital para exames após choque em jogo do São Paulo

O jogador Pato sentiu dores após choque contra Thuler em São Paulo x Flamengo Crédito: Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Alexandre Pato foi levado a um hospital na tarde deste domingo (5) após ser substituído da partida entre São Paulo e Flamengo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu falta dura do zagueiro rubro-negro Thuler e passou a sentir dores na parte de trás da cabeça, por isso foi tirado do jogo e levado para realizar exames médicos.

Pato não ficou no banco de reservas ao sair, sendo logo levado ao vestiário, de onde saiu caminhando para ir a um hospital - de carro particular, não de ambulância. De acordo com o São Paulo, o camisa 7 foi encaminhado para exames por precaução.

O lance que obrigou Pato a ser substituído aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo. Ao tentar uma bola de costas para a marcação, ele foi atropelado por Thuler e imediatamente caiu, colocando as mãos na parte de trás da cabeça. Ele ainda tentou seguir na partida, mas não se livrou do incômodo e acabou pedindo substituição no lance seguinte. Everton entrou em seu lugar.