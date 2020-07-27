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futebol

Boselli sofre choque no rosto e é levado ao hospital para exames

Atacante levou pancada no rosto e acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo contra o Oeste, em Barueri. Everaldo foi outro que saiu machucado com dores na coxa
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Publicado em 26 de Julho de 2020 às 21:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2020 às 21:41
Crédito: Reprodução/Internet
O Corinthians se classificou para o mata-mata do Campeonato Paulista, mas pode ter um desfalque importantes para as próximas rodadas. O atacante Mauro Boselli sofreu um choque no rosto na primeira etapa e precisou ser substituído por Mateus Vital.
O argentino foi encaminhado a um hospital ainda durante a partida para fazer exames e uma avaliação mais detalhada da lesão. O Timão deve atualizar a situação clínica do jogador em breve.
Além de Boselli, o Corinthians teve de fazer outra alteração por lesão no primeiro tempo. O atacante Everaldo sentiu incômodo na parte de trás da coxa esquerda e foi substituído por Janderson.

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