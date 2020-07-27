Boselli sofre choque no rosto e é levado ao hospital para exames

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O Corinthians se classificou para o mata-mata do Campeonato Paulista, mas pode ter um desfalque importantes para as próximas rodadas. O atacante Mauro Boselli sofreu um choque no rosto na primeira etapa e precisou ser substituído por Mateus Vital.

O argentino foi encaminhado a um hospital ainda durante a partida para fazer exames e uma avaliação mais detalhada da lesão. O Timão deve atualizar a situação clínica do jogador em breve.