Ônibus arrasta fios, derruba poste e interrompe energia em Cariacica

Um ônibus do sistema Transcol, que faz a linha 743 (Flexal II/Terminal de São Torquato), ficou preso e arrastou a fiação de um poste de telefone, provocando a queda de um outro poste e do abastecimento de energia no bairro Flexal II, em Cariacica. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (26), próximo ao CMEI Maria Raquel.
Em nota, a EDP informou que uma equipe técnica foi encaminhada ao local e o fornecimento de energia elétrica já está restabelecido e a substituição do poste sendo realizada.
Acionada pela reportagem do Gazeta Online, o GVBus disse que o poste cedeu e caiu em cima do coletivo no momento em que ele estava parado aguardando o embarque de passageiros. "Havia cerca de 15 pessoas no interior do veículo. Apesar do susto, ninguém se feriu", informou o sindicato.
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