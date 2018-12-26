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Acidente

Ônibus arrasta fios, derruba poste e interrompe energia em Cariacica

O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (26), próximo ao CMEI Maria Raquel e não há informações sobre feridos

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2018 às 19:08
Acidente no bairro Flexal II, em Cariacica. Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um ônibus do sistema Transcol, que faz a linha 743 (Flexal II/Terminal de São Torquato), ficou preso e arrastou a fiação de um poste de telefone, provocando a queda de um outro poste e do abastecimento de energia no bairro Flexal II, em Cariacica. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (26), próximo ao CMEI Maria Raquel.
> Espírito Santo tem novo alerta de chuvas fortes
Em nota, a EDP informou que uma equipe técnica foi encaminhada ao local e o fornecimento de energia elétrica já está restabelecido e a substituição do poste sendo realizada.
Acionada pela reportagem do Gazeta Online, o GVBus disse que o poste cedeu e caiu em cima do coletivo no momento em que ele estava parado aguardando o embarque de passageiros. "Havia cerca de 15 pessoas no interior do veículo. Apesar do susto, ninguém se feriu", informou o sindicato.
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