Explosão na subestação de Jardim Camburi, em Vitória, após um gavião atingir os fios de energia Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um gavião foi o motivo para que moradores de Jardim Camburi, em Vitória , e Bairro de Fátima, na Serra , tivessem o fornecimento de energia interrompido por diversas vezes durante a tarde e a noite de domingo (4).

Your browser does not support the audio element. Gavião bate em fios e provoca quedas de energia em bairros da Grande Vitória

De acordo com a concessionária EDP, responsável pela distribuição de energia elétrica nessas regiões, as quedas do fornecimento de energia ocorreram porque, na noite do último sábado (3), o animal bateu na linha de alta tensão da subestação localizada em Jardim Camburi.

Uma câmera registrou o momento da pequena explosão na subestação e imediato apagão da rede elétrica.

A concessionária explicou que os demais piques de energia foram em decorrência do remanejamento de cargas para outros circuitos com objetivo de reorganizar a distribuição.