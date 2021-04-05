Gavião bate em fios e provoca quedas de energia em bairros da Grande Vitória
De acordo com a concessionária EDP, responsável pela distribuição de energia elétrica nessas regiões, as quedas do fornecimento de energia ocorreram porque, na noite do último sábado (3), o animal bateu na linha de alta tensão da subestação localizada em Jardim Camburi.
Uma câmera registrou o momento da pequena explosão na subestação e imediato apagão da rede elétrica.
A concessionária explicou que os demais piques de energia foram em decorrência do remanejamento de cargas para outros circuitos com objetivo de reorganizar a distribuição.
Na manhã desta segunda-feira (5), a EDP informou ainda que todos os clientes já estão com a energia elétrica restabelecida.