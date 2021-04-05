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Linha de alta tensão

Gavião bate em fios e provoca quedas de energia em bairros da Grande Vitória

Animal atingiu fios de uma subestação de Jardim Camburi, em Vitória, causando uma pequena explosão e deixando moradores desta região e também de Bairro de Fátima, na Serra, com o fornecimento de energia elétrica prejudicado

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 13:16

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

05 abr 2021 às 13:16
Explosão na subestação de Jardim Camburi, em Vitória, após um gavião atingir os fios de energia
Explosão na subestação de Jardim Camburi, em Vitória, após um gavião atingir os fios de energia Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um gavião foi o motivo para que moradores de Jardim Camburi, em Vitória, e Bairro de Fátima, na Serra, tivessem o fornecimento de energia interrompido por diversas vezes durante a tarde e a noite de domingo (4).
Gavião bate em fios e provoca quedas de energia em bairros da Grande Vitória
De acordo com a concessionária EDP, responsável pela distribuição de energia elétrica nessas regiões, as quedas do fornecimento de energia ocorreram porque, na noite do último sábado (3), o animal bateu na linha de alta tensão da subestação localizada em Jardim Camburi.
Uma câmera registrou o momento da pequena explosão na subestação e imediato apagão da rede elétrica.

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A concessionária explicou que os demais piques de energia foram em decorrência do remanejamento de cargas para outros circuitos com objetivo de reorganizar a distribuição.
Na manhã desta segunda-feira (5), a EDP informou ainda que todos os clientes já estão com a energia elétrica restabelecida.

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