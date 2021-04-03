Os bancos vão permanecer fechados em todo o ES para o atendimento do público geral Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Confira o atendimento de bancos e lotéricas em cidades do ES

Ir ao banco era uma das atividades diárias na vida de muitos capixabas, mas desde que a pandemia do novo coronavírus começou há mais de um ano, frequentar as agências tornou-se mais arriscado diante da quantidade de pessoas reunidas no mesmo espaço, o que potencialmente facilita a transmissão da Covid-19 . Por essa razão, o atendimento nas instituições bancárias, bem como em casas lotéricas, passou a ter restrições.

moderado, alto e extremo. O retorno da classificação das cidades pela gestão do Mapa de Risco interfere também no atendimento ao público em geral nas agências. O atendimento presencial no interior das unidades será exclusivo para pessoas que recebem benefícios governamentais e auxílios emergenciais. Esta condição se aplica a todos os níveis de classificação de risco no Estado:

Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), observados os decretos e legislações locais das cidades, bem como a regulamentação federal que rege o funcionamento do setor bancário, haverá, em caráter excepcional, atendimento presencial e contingenciado, mediante triagem, controle e adoção de rígidos protocolos sanitários, em especial para os casos de recebimento de benefícios sociais, pagamento de salários, aposentadorias e pensões àqueles que não têm acesso a canais digitais ou remotos.

Os bancos recomendam aos clientes e a população em geral concentrar, ao máximo, suas atividades bancárias via aplicativo de celular e internet, pelo atendimento telefônico e nos caixas eletrônicos, nas salas de autoatendimento das agências e caixas 24 horas.

LOTÉRICAS

Para as casas lotéricas, a situação é diferente no Estado. Nas 37 cidades em risco extremo, esses serviços funcionarão nos mesmos dias e horários permitidos para o comércio. Desta forma, os estabelecimentos poderão funcionar às quartas, quintas e sextas, das 10 às 18 horas, inclusive para o recebimento de boletos bancários.

Apostar nas lotéricas das cidades em risco extremo no ES só será possível nas quartas, quintas e sextas, das 10 às 18 horas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil