Confira o atendimento de bancos e lotéricas em cidades do ES
Ir ao banco era uma das atividades diárias na vida de muitos capixabas, mas desde que a pandemia do novo coronavírus começou há mais de um ano, frequentar as agências tornou-se mais arriscado diante da quantidade de pessoas reunidas no mesmo espaço, o que potencialmente facilita a transmissão da Covid-19. Por essa razão, o atendimento nas instituições bancárias, bem como em casas lotéricas, passou a ter restrições.
O retorno da classificação das cidades pela gestão do Mapa de Risco interfere também no atendimento ao público em geral nas agências. O atendimento presencial no interior das unidades será exclusivo para pessoas que recebem benefícios governamentais e auxílios emergenciais. Esta condição se aplica a todos os níveis de classificação de risco no Estado: moderado, alto e extremo.
Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), observados os decretos e legislações locais das cidades, bem como a regulamentação federal que rege o funcionamento do setor bancário, haverá, em caráter excepcional, atendimento presencial e contingenciado, mediante triagem, controle e adoção de rígidos protocolos sanitários, em especial para os casos de recebimento de benefícios sociais, pagamento de salários, aposentadorias e pensões àqueles que não têm acesso a canais digitais ou remotos.
Os bancos recomendam aos clientes e a população em geral concentrar, ao máximo, suas atividades bancárias via aplicativo de celular e internet, pelo atendimento telefônico e nos caixas eletrônicos, nas salas de autoatendimento das agências e caixas 24 horas.
LOTÉRICAS
Para as casas lotéricas, a situação é diferente no Estado. Nas 37 cidades em risco extremo, esses serviços funcionarão nos mesmos dias e horários permitidos para o comércio. Desta forma, os estabelecimentos poderão funcionar às quartas, quintas e sextas, das 10 às 18 horas, inclusive para o recebimento de boletos bancários.
Nas 39 cidades classificadas em risco alto, as casas lotéricas poderão funcionar sem restrição de horário. Nos dois únicos municípios do ES em risco moderado, Conceição da Barra e Ibitirama, o atendimento também é normal. Existe ainda a opção de realizar as apostas pela internet, sem a necessidade de se deslocar até uma unidade física.