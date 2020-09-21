Menina que caiu de prédio na Serra já abre os olhos e conversa, diz pai

Ana Júlia caiu do 6º andar de prédio onde mora em Jacaraípe, na Serra Crédito: Acervo da família

A pequena Ana Júlia Fonseca, de 5 anos, segue internada no Hospital Infantil de Vitória, depois de ter caído do 6° andar do prédio onde que mora, na Serra . A criança se recupera bem depois de passar por uma cirurgia no fêmur, mas segue intubada e sedada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.

Em conversa por telefone com a reportagem da TV Gazeta, o pai da menina, Denilson Fernandes Siqueira, de 21 anos, afirmou que os médicos resolveram manter a sedação e a intubação por conta da pouca idade que a menina tem, mas disse que a criança já está acordando em alguns momentos. "Abre os olhos, conversa um pouquinho e volta a dormir", disse o pai.

Na queda, Ana Júlia quebrou uma das pernas e precisou passar por uma cirurgia no fêmur, o sábado (19) . Ela se recupera bem e tem evoluído conforme a expectativa da família e da equipe médica. Segundo o pai da criança, há a expectativa de que, ainda nesta segunda-feira (21) ou nesta terça (22), a intubação seja retirada e a sedação diminuída. Assim que isso acontecer, a menina vai seguir com sua recuperação no quarto do hospital.

A QUEDA

Prédio de onde a menina de cinco anos caiu, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O pai de Ana Júlia  que estava na sala do apartamento no momento da queda  disse à reportagem da TV Gazeta que a filha brincava em uma cama perto da janela quando caiu de uma altura estimada em 18 metros. A janela não tinha grade ou tela de proteção. A mãe havia saído para comprar um refrigerante e, quando voltou, viu a filha no chão.