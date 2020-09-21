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Queda do 6º andar

Menina que caiu de prédio na Serra já abre os olhos e conversa, diz pai

Ana Júlia Fonseca, de 5 anos, segue intubada e sedada na UTI do Hospital Infantil de Vitória após  passar por uma cirurgia no fêmur, segundo o pai Denilson Fernandes Siqueira, de 21 anos

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 13:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 13:56
Ana Júlia caiu do 6º andar de prédio onde mora em Jacaraípe, na Serra
Ana Júlia caiu do 6º andar de prédio onde mora em Jacaraípe, na Serra Crédito: Acervo da família
A pequena Ana Júlia Fonseca, de 5 anos, segue internada no Hospital Infantil de Vitória, depois de ter caído do 6° andar do prédio onde que mora, na Serra. A criança se recupera bem depois de passar por uma cirurgia no fêmur, mas segue intubada e sedada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.
Em conversa por telefone com a reportagem da TV Gazeta, o pai da menina, Denilson Fernandes Siqueira, de 21 anos, afirmou que os médicos resolveram manter a sedação e a intubação por conta da pouca idade que a menina tem, mas disse que a criança já está acordando em alguns momentos. "Abre os olhos, conversa um pouquinho e volta a dormir", disse o pai.

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Na queda, Ana Júlia quebrou uma das pernas e precisou passar por uma cirurgia no fêmur, o sábado (19). Ela se recupera bem e tem evoluído conforme a expectativa da família e da equipe médica. Segundo o pai da criança, há a expectativa de que, ainda nesta segunda-feira (21) ou nesta terça (22), a intubação seja retirada e a sedação diminuída. Assim que isso acontecer, a menina vai seguir com sua recuperação no quarto do hospital.

A QUEDA

Prédio de onde a menina de cinco anos caiu, na Serra
Prédio de onde a menina de cinco anos caiu, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O pai de Ana Júlia  que estava na sala do apartamento no momento da queda  disse à reportagem da TV Gazeta que a filha brincava em uma cama perto da janela quando caiu de uma altura estimada em 18 metros. A janela não tinha grade ou tela de proteção. A mãe havia saído para comprar um refrigerante e, quando voltou, viu a filha no chão.
Ana Júlia caiu sobre uma moto que estava estacionada ao lado do prédio, e depois no chão. Segundo vizinhos que prestaram os primeiros socorros, a criança não apresentava sinais de que estivesse gravemente ferida. Inicialmente, ela estava desacordada, mas minutos depois acordou chorando, dizendo o nome e chamando pela mãe. Uma viatura do Corpo de Bombeiros fez o resgate e levou a menina para o Hospital Infantil de Vitória.

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