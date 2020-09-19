Menina de cinco anos sobrevive após cair do 6º andar de prédio na Serra

Prédio de onde a menina de cinco anos caiu, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Uma menina de cinco anos caiu do sexto andar de um prédio e sobreviveu. O fato aconteceu em um condomínio em Jacaraípe, na Serra , na noite desta sexta-feira (18). Ela foi socorrida inicialmente para o Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município, e depois encaminhada para o Hospital Infantil, em Vitória . A criança, que apresentava uma fratura no fêmur e escoriações no cotovelo, passa por cirurgia neste sábado (19). Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

O pai da menina, que estava na sala do apartamento no momento do queda, disse à reportagem da TV Gazeta que a filha estava brincando em uma cama perto da janela quando caiu de uma altura de aproximadamente 18 metros. A mãe havia saído para comprar um refrigerante e não estava em casa no momento da queda. . Quando voltou e viu a filha, ficou desesperada.

A criança caiu em cima de uma moto que estava estacionada ao lado do prédio e depois no chão. Segundo vizinhos que prestaram os primeiros socorros, a criança não ficou gravemente ferida. Inicialmente, ela estava desacordada, mas minutos depois acordou chorando, dizendo o nome e chamando pela mãe. Uma viatura do Corpo de Bombeiros fez o resgate e levou a menina para o Hospital Infantil, em Vitória.

Janela do sexto andar de onde a menina de cinco anos caiu, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

De acordo com a reportagem da TV Gazeta, a criança deu entrada no hospital com uma fratura no fêmur e passa por cirurgia entre que começou na manhã e continuava na tarde deste sábado. Muito abalados e preocupados, familiares que estão no local não quiseram gravar entrevista.

FOI UM MILAGRE, DIZ VIZINHA

Uma vizinha que prestou os primeiros socorros contou como tudo aconteceu. Segundo a trabalhadora da área da Saúde, Vanessa Alves, a filha dela escutou um barulho forte e achou que alguém tinha caído.

Quando olhamos, a menina estava no chão. Eu e meu marido descemos e vimos a menina desacordada. Quiseram levar ela para o Pronto Socorro mas a gente não deixou. Esperamos a chegada dos bombeiros. Ela estava desacordada. Eu e as vizinhas começamos a orar e foi um milagre. Ela foi voltando, falava o nome dela e começou a chorar, chamando pela mãe dela. Ela chorava de dor, disse.

JANELA NÃO TINHA PROTEÇÃO

Em entrevista à TV Gazeta, o síndico do prédio, Judá Oliveira, informou que a janela do apartamento não tinha proteção contra queda. A janela não tinha tela. Não tem grade também, afirmou.

O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de queda no bairro Jardim Atlântico, na Serra. A vítima, uma criança, teria caído da janela do sexto andar de um prédio. Quando a equipe chegou ao local, fez a imobilização da vítima, que estava desacordada e apresentava quadro grave. A criança foi socorrida e encaminhada ao hospital Jayme Santos Neves, na Serra.