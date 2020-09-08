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Trânsito

Acidente deixa bebê e criança feridos em Vitória

Batida entre dois carros de passeio ocorreu na tarde desta terça-feira (8) na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2020 às 19:27
Colisão entre dois veículos na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória
Colisão entre dois veículos na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória Crédito: Rodrigo Maia
Dois carros de passeio bateram na tarde desta terça-feira (8) na Enseada do Suá, bairro de Vitória. O acidente ocorreu na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na altura do Hortomercado, no sentido Centro.
Segundo a Guarda de Vitória, um bebê e uma criança se feriram e foram levadas pelos pais para atendimento médico no Pronto Atendimento da Praia do Suá, que fica a poucos metros do local do acidente.
Já a Polícia Militar, que registrou a ocorrência por meio do Batalhão de Trânsito, afirmou que militares foram informados dos feridos, mas foram até o PA da Praia do Suá e também ao Hospital Infantil de Vitória e não encontraram nenhuma vítima.

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