Acidente deixa bebê e criança feridos em Vitória

Colisão entre dois veículos na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória Crédito: Rodrigo Maia

Dois carros de passeio bateram na tarde desta terça-feira (8) na Enseada do Suá, bairro de Vitória. O acidente ocorreu na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na altura do Hortomercado, no sentido Centro.

Segundo a Guarda de Vitória, um bebê e uma criança se feriram e foram levadas pelos pais para atendimento médico no Pronto Atendimento da Praia do Suá, que fica a poucos metros do local do acidente.