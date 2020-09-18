Cachorros atacam criança no bairro Santa Cecília, em Vitória

Moradores de Santa Cecília relatam ataques feitos por cães Crédito: Reprodução

Imagens de uma câmera de segurança registraram o ataque de cinco cães a uma criança na rua Santa Luzia, no bairro Santa Cecília, por volta das 17h30 desta quinta-feira (17). De acordo com uma moradora da região, que pediu para não ser identificada, a situação tem acontecido com frequência e a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) já foi acionada. A criança está bem.

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"Hoje (quinta-feira) foi a gota d'água. Já atacaram meu marido quando ele estava indo para a academia, já atacaram entregadores e hoje entramos em pânico porque era uma criança. Por sorte vimos na câmera na hora e conseguimos salvá-la, meu marido foi ajudar. Mas não temos o contato da família do menino, não sabemos quem é", disse.

Segundo a moradora, o ataque registrado nesta quinta-feira foi o de maior agressividade. Nos últimos dias ela diz ter presenciado pelo menos quatro episódios do tipo.

"Agora não podemos nem pedir as coisas por delivery. São esses cinco cachorros, dia e noite na nossa porta. Já comunicamos a prefeitura, já ligamos para o 156. Vieram aqui em agosto e alegaram que não encontraram cachorro na rua. Mais de um mês nessa luta e ninguém resolve. O desespero é total, porque estamos com medo até de doenças. Há carrapato e pulga, por exemplo, jogamos creolina, lavamos calçada e estamos também com medo de machucar alguém sério. Esses animais já até mataram outros cachorros e gatos. Temos que sair de carro de casa porque eles ficam na porta da garagem", contou.

O OUTRO LADO

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Ademir Barbosa Filho, a Prefeitura de Vitória tem se feito presente no bairro Santa Cecília com frequência.

"A informação que temos é que aqueles são animais semi-domiciliares, ou seja, que têm dono, mas os donos abrem o quintal de casa e deixam eles saírem. Podem ser de algum bairro do entorno. E esses cães formam matilhas e agem em grupos. Para agravar, são alimentados na região por algumas pessoas. Existe então um somatório de fatores que propiciam que fiquem ali", disse.

Segundo o secretário, a prefeitura tem tentado fazer a captura dos animais, mas eles são ariscos e têm uma rota de fuga de dificulta a operação. "Estamos cientes de um ataque deles há um tempo e iniciamos a tentativa de captura. Mas são animais ariscos, que insistentemente fogem por dentro da mata fechada que há no local, tornando quase impossível capturar. Estamos, inclusive, solicitando apoio da Polícia Ambiental, que tem experiência em animais silvestres", afirmou.