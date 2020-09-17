Todo mês cerca de 15 animais são encontrados abandonados ou perdidos às margens das rodovias que cortam o Espírito Santo. De acordo com reportagem exibida nesta quinta-feira (17) pela TV Gazeta, animais de grande e pequeno porte, silvestres e até domésticos são resgatados e tratados em um rancho, que fica no município da Serra.
Animais abandonados são resgatados e colocados para adoção na Serra
De acordo com o veterinário Antônio Marcos Ginelli, muitos dos animais são abandonados de propósito, o que é um risco já que eles podem causar acidentes de trânsito. "Pensando na saúde do animal, é realizado o resgate. Um dos animais que chegou recentemente é um cavalo, que estava desnutrido pelas ruas de Cariacica. Ele está cheio de machucados e agora está recebendo cuidados para se recuperar", disse.
Além do abandono, Ginelli diz que muitos foram vítimas de maus-tratos. Cães e gatos, que também chegaram recentemente no rancho, foram recolhidos das ruas de Vila Velha. Do início do ano até agora, 380 animais foram resgatados pelo local. O veterinário explica que, os resgates feitos pela concessionária Eco101 sempre acontecem na BR 101. E no caso das prefeituras, os recolhimentos acontecem nas rodovias ou no interior dos bairros.
Segundo Christian Tanimoto, gerente de atendimento da Eco101, todo mês cerca de 15 animais são encontrados abandonados ou perdidos na via. "Para evitar acidentes graves, a concessionária realiza as apreensões. Temos um caminhão boiadeiro para apreender bovinos e equinos, mas também temos um dispositivo para capturar animais pequenos e silvestres", detalhou.
Os motoristas que passarem pela BR e encontrarem qualquer animal às margens da via, podem acionar a Eco101 pelo número 08007701101. A concessionária promete mobilizar recursos adequados para fazer a captura dos animais de maneira segura.
CUIDADOS NO RANCHO
Quando são levados para o rancho, todos os animais recebem um chip para facilitar na identificação e cadastramento de dados. Os animais são resgatados, cuidados, se recuperam e vão para adoção.
Uma cadelinha que chegou por lá recentemente, a Samara, foi resgatada após ser atropelada na BR 101. Ela estava prenha e perdeu os filhotes. Também teve uma fratura. Assim que estiver recuperada, ficará disponível para adoção.
O rancho fica na Serra, perto de um posto da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES). Hoje (17) eles têm 200 animais no local e muitos já estão disponíveis para adoção.