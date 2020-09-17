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Maus-tratos ou abandono

Animais abandonados são resgatados e colocados para adoção na Serra

Do início do ano até agora, 380 animais foram resgatados e levados para um rancho, que fica na Serra. O veterinário do local explica que além do abandono, há casos de maus-tratos e atropelamentos

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 15:35
Animais são resgatados e levados para rancho na Serra, onde se recuperam e depois são colocados para adoção
Animais são resgatados e levados para rancho na Serra, onde se recuperam e depois são colocados para adoção Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Todo mês cerca de 15 animais são encontrados abandonados ou perdidos às margens das rodovias que cortam o Espírito Santo. De acordo com reportagem exibida nesta quinta-feira (17) pela TV Gazeta, animais de grande e pequeno porte, silvestres e até domésticos são resgatados e tratados em um rancho, que fica no município da Serra.
Animais abandonados são resgatados e colocados para adoção na Serra
De acordo com o veterinário Antônio Marcos Ginelli, muitos dos animais são abandonados de propósito, o que é um risco já que eles podem causar acidentes de trânsito. "Pensando na saúde do animal, é realizado o resgate. Um dos animais que chegou recentemente é um cavalo, que estava desnutrido pelas ruas de Cariacica. Ele está cheio de machucados e agora está recebendo cuidados para se recuperar", disse.
Animais são resgatados e levados para rancho na Serra, onde se recuperam e depois são colocados para adoção
Animais são resgatados e levados para rancho na Serra, onde se recuperam e depois são colocados para adoção Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Além do abandono, Ginelli diz que muitos foram vítimas de maus-tratos. Cães e gatos, que também chegaram recentemente no rancho, foram recolhidos das ruas de Vila Velha. Do início do ano até agora, 380 animais foram resgatados pelo local. O veterinário explica que, os resgates feitos pela concessionária Eco101 sempre acontecem na BR 101. E no caso das prefeituras, os recolhimentos acontecem nas rodovias ou no interior dos bairros.
Animais são resgatados e levados para rancho na Serra, onde se recuperam e depois são colocados para adoção
Animais são resgatados e levados para rancho na Serra, onde se recuperam e depois são colocados para adoção Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Segundo Christian Tanimoto, gerente de atendimento da Eco101, todo mês cerca de 15 animais são encontrados abandonados ou perdidos na via. "Para evitar acidentes graves, a concessionária realiza as apreensões. Temos um caminhão boiadeiro para apreender bovinos e equinos, mas também temos um dispositivo para capturar animais pequenos e silvestres", detalhou.
Os motoristas que passarem pela BR e encontrarem qualquer animal às margens da via, podem acionar a Eco101 pelo número 08007701101. A concessionária promete mobilizar recursos adequados para fazer a captura dos animais de maneira segura.

CUIDADOS NO RANCHO

Quando são levados para o rancho, todos os animais recebem um chip para facilitar na identificação e cadastramento de dados. Os animais são resgatados, cuidados, se recuperam e vão para adoção.
A cadelinha Samara foi resgatada após ser atropelada na BR 101
A cadelinha Samara foi resgatada após ser atropelada na BR 101 Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Uma cadelinha que chegou por lá recentemente, a Samara, foi resgatada após ser atropelada na BR 101. Ela estava prenha e perdeu os filhotes. Também teve uma fratura. Assim que estiver recuperada, ficará disponível para adoção.
O rancho fica na Serra, perto de um posto da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES). Hoje (17) eles têm 200 animais no local e muitos já estão disponíveis para adoção.

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