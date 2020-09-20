Menina que caiu do 6º andar de prédio na Serra segue intubada

Ana Júlia sobreviveu após cair do 6º andar de prédio na Serra Crédito: Arquivo de família

"Desde quando fez a cirurgia, ela estava dormindo e intubada. Amanhã [segunda-feira], os médicos vão fazer novos exames para ver como está a reação dela", comentou a mãe da menina.

Ana Júlia passou por uma cirurgia na perna neste sábado (19). A operação foi bem-sucedida, de acordo com a família. Ainda no sábado, Bethania disse ainda que Ana Júlia apresentou uma lesão em um órgão interno, que ela não soube especificar, mas foi informada pela equipe médica que não é nada grave. Os avós da garota também contaram que ela quebrou um dos braços, mas que, para a recuperação, não foi necessário realizar nenhum procedimento.

Também foram feitos outros exames como uma tomografia na cabeça, que não mostrou nenhuma irregularidade.

O ACIDENTE

O pai de Ana Júlia, que estava na sala do apartamento no momento do queda, disse à reportagem da TV Gazeta que a filha brincava em uma cama perto da janela quando caiu de uma altura estimada em 18 metros. A mãe havia saído para comprar um refrigerante. Quando voltou, viu a filha no chão e ficou desesperada.

Prédio de onde a menina de cinco anos caiu, na Serra Crédito: TV Gazeta

Ana Júlia caiu sobre uma moto que estava estacionada ao lado do prédio, e depois no chão. Segundo vizinhos que prestaram os primeiros socorros, a criança não apresentava sinais de que estivesse gravemente ferida. Inicialmente, ela estava desacordada, mas minutos depois acordou chorando, dizendo o nome e chamando pela mãe. Uma viatura do Corpo de Bombeiros fez o resgate e levou a menina para o Hospital Infantil, em Vitória.

"FOI UM MILAGRE", DIZ VIZINHA

Vanessa Alves é moradora do prédio onde menina caiu do sexto andar Crédito: Reprodução / TV Gazeta