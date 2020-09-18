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Investigação

Após operação da PF, Prefeitura de Cachoeiro diz que vai afastar servidor

Segunda fase da operação da Polícia Federal, que apura a suspeita desvio de recursos públicos destinados à merenda escolar, foi deflagrada na quarta (16), na Secretaria de Educação do município

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 19:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 19:54
Sede da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Sede da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Divulgação
Dois dias após a Polícia Federal deflagrar a segunda fase da Operação Snack Zero, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, a prefeitura do município afirmou que vai afastar um dos servidores. A polícia apura a suspeita de desvio de recursos públicos destinados à merenda escolar.
Na manhã da última quarta-feira (16), quatro mandados de busca foram cumpridos em residências de funcionários públicos da prefeitura, empresários e na Secretaria Municipal de Educação. Nos locais, alvos dos mandados, foram apreendidos documentos e mídias eletrônicas que serão objeto de análise. Os nomes dos funcionários e dos empresários investigados não foram divulgados.

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Nesta sexta-feira (18), a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim divulgou, por meio de nota, que a Procuradoria-Geral do município tomou conhecimento da possível participação de servidores públicos da secretaria no caso. Um dos investigados, segundo o município, foi exonerado em 2019 e o outro será afastado das funções, para não prejudicar as investigações.
A prefeitura disse ainda que o prefeito, Victor Coelho, determinou à Controladoria-Geral do município a realização de auditoria extraordinária nos processos de compra e distribuição de merenda escolar. Informou também que continua à disposição dos órgãos de controle para colaborar com as investigações, identificar e punir os responsáveis nas esferas de sua área de atuação.

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