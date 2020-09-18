Após operação da PF, Prefeitura de Cachoeiro diz que vai afastar servidor

Na manhã da última quarta-feira (16), quatro mandados de busca foram cumpridos em residências de funcionários públicos da prefeitura, empresários e na Secretaria Municipal de Educação. Nos locais, alvos dos mandados, foram apreendidos documentos e mídias eletrônicas que serão objeto de análise. Os nomes dos funcionários e dos empresários investigados não foram divulgados.

A prefeitura disse ainda que o prefeito, Victor Coelho, determinou à Controladoria-Geral do município a realização de auditoria extraordinária nos processos de compra e distribuição de merenda escolar. Informou também que continua à disposição dos órgãos de controle para colaborar com as investigações, identificar e punir os responsáveis nas esferas de sua área de atuação.