'Foi um milagre', diz vizinha sobre criança que sobreviveu após cair de prédio na Serra

A menina de cinco anos que sobreviveu depois de cair do sexto andar de um prédio em Jacaraípe, na Serra, recebeu os primeiros socorros de vizinhos do condomínio onde mora. Uma das primeiras pessoas que chegou ao local foi a trabalhadora da área da Saúde, Vanessa Alves. Segundo ela, ver a menina acordar depois da queda foi um milagre.
Em entrevista à TV Gazeta, Vanessa contou que estava em casa com o marido e a filha quando escutaram um barulho alto do lado de fora do prédio. A minha filha escutou um barulho forte e disse que parecia que alguém tinha caído. Quando olhamos, a menina estava no chão. Eu e meu marido descemos e vimos a menina desacordada. Quiseram levar ela para o Pronto Socorro mas a gente não deixou. Esperamos a chegada dos bombeiros, disse.
Enquanto o Corpo de Bombeiros não chegava, a criança estava desacordada e, temendo o pior, Vanessa e outras vizinha começaram a orar. Foi nesse momento que a criança despertou.
"Ela estava desacordada. Eu e as vizinhas começamos a orar e foi um milagre. Ela foi voltando e voltando, falava o nome dela e começou a chorar, chamando pela mãe dela. Ela chorava de dor"
A criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Depois, foi transferida para o Hospital Infantil, em Vitória, onde passa por cirurgia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da menina.
18 METROS DE ALTURA
A criança, de cinco anos, caiu da janela do apartamento da família no sexto andar, de uma altura de aproximadamente 18 metros. O pai dela menina, que estava na sala do apartamento no momento do queda, disse à reportagem da TV Gazeta que a filha estava brincando em uma cama perto da janela quando caiu. A mãe havia saído para comprar um refrigerante e não estava em casa no momento da queda. Quando voltou e viu a filha, ficou desesperada. Os dois estão no Hospital Infantil aguardando o fim da cirurgia e mais notícias da criança.
JANELA NÃO TINHA PROTEÇÃO
Em entrevista à TV Gazeta, o síndico do prédio, Judá Oliveira, informou que a janela do apartamento não tinha proteção contra queda. A janela não tinha tela. Não tem grade também, afirmou.