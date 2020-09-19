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Queda de prédio

'Foi um milagre', diz vizinha sobre criança que sobreviveu após cair de prédio na Serra

Vanessa Alves foi uma das primeiras a prestar socorro à menina que caiu de uma altura de 18 metros

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 13:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 13:48
Vanessa Alves é moradora do prédio onde menina caiu do sexto andar
Vanessa Alves é moradora do prédio onde menina caiu do sexto andar Crédito: Reprodução / TV Gazeta
A menina de cinco anos que sobreviveu depois de cair do sexto andar de um prédio em Jacaraípe, na Serra, recebeu os primeiros socorros de vizinhos do condomínio onde mora. Uma das primeiras pessoas que chegou ao local foi a trabalhadora da área da  Saúde, Vanessa Alves. Segundo ela, ver a menina acordar depois da queda foi um milagre.
Em entrevista à TV Gazeta, Vanessa contou que estava em casa com o marido e a filha quando escutaram um barulho alto do lado de fora do prédio. A minha filha escutou um barulho forte e disse que parecia que alguém tinha caído. Quando olhamos, a menina estava no chão. Eu e meu marido descemos e vimos a menina desacordada. Quiseram levar ela para o Pronto Socorro mas a gente não deixou. Esperamos a chegada dos bombeiros, disse.
Enquanto o Corpo de Bombeiros não chegava, a criança estava desacordada e, temendo o pior, Vanessa e outras vizinha começaram a orar. Foi nesse momento que a criança despertou.
"Ela estava desacordada. Eu e as vizinhas começamos a orar e foi um milagre. Ela foi voltando e voltando, falava o nome dela e começou a chorar, chamando pela mãe dela. Ela chorava de dor"
Vanessa Alves - Moradora do prédio onde menina caiu do sexto andar

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Prédio de onde a menina de cinco anos caiu, na Serra
Prédio de onde a menina de cinco anos caiu, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
A criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Depois, foi transferida para o Hospital Infantil, em Vitória, onde passa por cirurgia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da menina.

18 METROS DE ALTURA

A criança, de cinco anos, caiu da janela do apartamento da família no sexto andar, de uma altura de aproximadamente 18 metros. O pai dela menina, que estava na sala do apartamento no momento do queda, disse à reportagem da TV Gazeta que a filha estava brincando em uma cama perto da janela quando caiu. A mãe havia saído para comprar um refrigerante e não estava em casa no momento da queda. Quando voltou e viu a filha, ficou desesperada. Os dois estão no Hospital Infantil aguardando o fim da cirurgia e mais notícias da criança.

JANELA NÃO TINHA PROTEÇÃO

Em entrevista à TV Gazeta, o síndico do prédio, Judá Oliveira, informou que a janela do apartamento não tinha proteção contra queda. A janela não tinha tela. Não tem grade também, afirmou.
Janela do sexto andar de onde a menina de cinco anos caiu, na Serra
Janela do sexto andar de onde a menina de cinco anos caiu, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

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