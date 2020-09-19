'Foi um milagre', diz vizinha sobre criança que sobreviveu após cair de prédio na Serra

Vanessa Alves é moradora do prédio onde menina caiu do sexto andar Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Em entrevista à TV Gazeta, Vanessa contou que estava em casa com o marido e a filha quando escutaram um barulho alto do lado de fora do prédio. A minha filha escutou um barulho forte e disse que parecia que alguém tinha caído. Quando olhamos, a menina estava no chão. Eu e meu marido descemos e vimos a menina desacordada. Quiseram levar ela para o Pronto Socorro mas a gente não deixou. Esperamos a chegada dos bombeiros, disse.

Enquanto o Corpo de Bombeiros não chegava, a criança estava desacordada e, temendo o pior, Vanessa e outras vizinha começaram a orar. Foi nesse momento que a criança despertou.

"Ela estava desacordada. Eu e as vizinhas começamos a orar e foi um milagre. Ela foi voltando e voltando, falava o nome dela e começou a chorar, chamando pela mãe dela. Ela chorava de dor" Vanessa Alves - Moradora do prédio onde menina caiu do sexto andar

Prédio de onde a menina de cinco anos caiu, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

A criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Depois, foi transferida para o Hospital Infantil, em Vitória, onde passa por cirurgia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da menina.

18 METROS DE ALTURA

A criança, de cinco anos, caiu da janela do apartamento da família no sexto andar, de uma altura de aproximadamente 18 metros. O pai dela menina, que estava na sala do apartamento no momento do queda, disse à reportagem da TV Gazeta que a filha estava brincando em uma cama perto da janela quando caiu. A mãe havia saído para comprar um refrigerante e não estava em casa no momento da queda. Quando voltou e viu a filha, ficou desesperada. Os dois estão no Hospital Infantil aguardando o fim da cirurgia e mais notícias da criança.

JANELA NÃO TINHA PROTEÇÃO

Em entrevista à TV Gazeta, o síndico do prédio, Judá Oliveira, informou que a janela do apartamento não tinha proteção contra queda. A janela não tinha tela. Não tem grade também, afirmou.