Maioria das praias da Serra está apta para banhos, aponta análise

Resultado vale até a próxima sexta-feira (23) e contrasta com o levantamento publicado no início da semana, quando 21 dos 26 pontos analisados estavam impróprios

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 17:20

A praia de Jacaraípe, na Serra, é um dos pontos próprios para banho Crédito: Fernando Madeira

Após registrar o maior número de pontos impróprios para banho na Grande Vitória, a Serra teve uma melhora significativa na balneabilidade das praias. De acordo a nova análise divulgada nesta quinta-feira (15) pela prefeitura, 21 dos 26 locais monitorados no litoral do município estão em boas condições.

O resultado contrasta com o levantamento publicado no início da semana, quando 16 dos 26 pontos apareciam classificados como impróprios, cenário que chamou atenção em pleno verão e gerou alerta para banhistas. Na ocasião, a Prefeitura informou que as fortes chuvas poderiam ter influenciado negativamente os resultados, devido ao carreamento de resíduos para o mar.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), a maioria dos pontos agora apresenta condições consideradas excelentes, dentro da escala que inclui ainda as categorias "Muito Boa" e "Satisfatória". Para avaliação da balneabilidade é realizada a coleta de amostras de água para serem analisadas em laboratório. A análise atual é válida até a próxima sexta-feira (23).

A prefeitura reforça que a balneabilidade é definida com base em análises realizadas ao longo das últimas cinco semanas, conforme critérios da Resolução Conama nº 274/2000, e pode sofrer alterações temporárias em períodos de chuva intensa. Veja no mapa abaixo os pontos monitorados na Serra e as respectivas classificações:

O que é a balneabilidade A classificação da balneabilidade é a indicação da qualidade das águas destinadas à recreação de contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer. Em geral, é realizada pelas prefeituras semanalmente, a partir da coleta de amostras de águas nos pontos e análise laboratorial para a avaliação do indicador de coliformes termotolerantes. A qualidade das águas costuma ser classificada como própria e impróprias. A interdição acontece em casos de nível crítico, quando o acesso é proibido.

