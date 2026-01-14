Serra tem maior número de praias impróprias para banho na Grande Vitória

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 16:22
A Serra é, atualmente, o município da Grande Vitória com o maior número de praias e pontos de rios impróprios para banho. Dos 26 locais monitorados, 16 estão classificados como impróprios e apenas dez próprios, de acordo com o boletim de balneabilidade publicado na última segunda-feira (12). O cenário chama atenção em meio ao verão, período de maior procura dos banhistas.
Entre os trechos considerados impróprios na Serra estão pontos como Nova Almeida I e II, Capuba, Costa Bela, Jacaraípe II (Barrote), Jacaraípe III, Jacaraípe IV (Solemar), além de áreas próximas à Foz do Irema, Córrego Maringá, Rio Guaxindiba, Bicanga I e Lagoa de Carapebus. Já os locais classificados como próprios para banho incluem Jacaraípe I, Jacaraípe V, Jacaraípe VII, além de trechos em Manguinhos (II, III e IV), Bicanga II e Balneário de Carapebus.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura da Serra informou que "fortes chuvas recentes podem tornar alguns pontos temporariamente impróprios para banho devido ao carreamento de resíduos" e que na sexta-feira (16) serão divulgados os próximos resultados das análises de balneabilidade.
Veja os pontos da Serra no mapa abaixo:
Em Vitória, o boletim aponta 24 pontos monitorados, com três classificados como impróprios e quatro interditados. Estão impróprios trechos da Praia de Camburi (Jardim Camburi, próximo ao Viaduto Araceli Cabreira Crespo) e da Enseada do Suá, incluindo a Praia do Suá, ao lado da Capitania dos Portos e a Praia do Meio, embaixo da Terceira Ponte.
Já os interditados incluem áreas da Praia de Camburi, em Jardim da Penha (Canal de Camburi, a 50 metros após o 1° píer), Praia de Santo Antônio, Praia do Canal da Passagem (Próximo à Ponte da Passagem) e Praia de Jesus de Nazareth.
Em Vila Velha, dos 17 trechos monitorados, 14 estão próprios para banho e três impróprios: Praia da Barrinha (Barra do Jucu), Praia do Ribeiro (Praia da Costa, próximo ao Farol de Santa Luzia) e a Prainha, na Baía de Vitória. O relatório é referente à última quarta-feira (7).
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Guarapari para obter as informações referentes ao município, já que os dados sobre balneabilidade disponíveis no site oficial são referentes ao início do ano passado. Se houver retorno, o texto será atualizado.
A orientação é que banhistas fiquem atentos às placas e aos boletins oficiais antes de entrar no mar ou em rios da Grande Vitória.
O que é a balneabilidade
A classificação da balneabilidade é a indicação da qualidade das águas destinadas à recreação de contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer
Em geral, é realizada pelas prefeituras semanalmente, a partir da coleta de amostras de águas nos pontos e análise laboratorial para a avaliação do indicador de coliformes termotolerantes. A qualidade das águas costuma ser classificada como própria e impróprias. A interdição acontece em casos de nível crítico, quando o acesso é proibido.
