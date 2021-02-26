Mãe já não acreditava na prisão de suspeito de matar Erica Bonometti, em Guaçuí

Erica de Jesus Bonometti, assassinada em Guaçuí Crédito: Arquivo pessoal

A mãe de Erica, Angelina Bonometti, de 63 anos, recebeu a informação da prisão do ex-genro durante a tarde, por meio de notícias em jornais. “Já não esperava que fosse preso, mas parabenizo a polícia de Guaçuí. Agora, que seja feita a vontade de Deus. Que a vontade de Deus esteja no juiz, no promotor, no advogado”, comentou a mãe de Erica.

"Nada trará minha filha de volta, foi embora um pedaço de mim, mas a prisão ameniza um cantinho do nosso coração. Até hoje, não estamos bem" Angelina Bonometti - Mãe da vítima

A prisão aconteceu pela manhã durante a Operação Covardia, coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí, com o apoio da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa da Polícia Civil de Sinop/MT e do Serviço Reservado da 2ª Cia do 3º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, com inúmeras diligências.

FEMINICÍDIO

O CRIME

Erica de Jesus Bonometti, de 31 anos, foi encontrada morta na tarde de 15 de dezembro, na estrada de São Romão , zona rural de Guaçuí, no Caparaó Capixaba. Segundo a Polícia Militar, Manoel Victor Almeida da Silva encontrou a vítima vindo de Dores do Rio Preto com uma amiga, que dirigia o veículo. Para conseguir pegar a ex-mulher ele provocou uma colisão com o carro, tirou ela a força e obrigou que ela fosse para o veículo dele.