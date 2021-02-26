Ex-marido suspeito de matar Erica Bonometti no ES é preso em Mato Grosso

A polícia prendeu, na manhã desta sexta-feira (26), Manoel Victor Almeida da Silva. Ele é o principal suspeito pela morte da ex-mulher, Erica de Jesus Bonometti, de 31 anos, morta em dezembro, em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. Manoel Victor estava foragido e foi encontrado na cidade de Sinop, em Mato Grosso.
A Operação Covardia, que resultou na prisão do ex-marido, foi coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí, com o apoio da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa da Polícia Civil de Sinop/MT e do Serviço Reservado da 2ª Cia do 3º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, com inúmeras diligências.
FEMINICÍDIO
O inquérito sobre o caso foi concluído no dia 05 de janeiro, quando Manoel Victor foi indiciado por feminicídio. Na época do crime, Erica e Manoel estavam separados. Sem aceitar a separação, ele chegou a ameaçar tomar os dois filhos de Erica.
O CRIME
Erica de Jesus Bonometti, de 31 anos, foi encontrada morta na tarde de 15 de dezembro, na estrada de São Romão, zona rural de Guaçuí, no Caparaó Capixaba. Segundo a Polícia Militar, Manoel Victor Almeida da Silva encontrou a vítima vindo de Dores do Rio Preto com uma amiga, que dirigia o veículo. Para conseguir pegar a ex-mulher ele provocou uma colisão com o carro, tirou ela a força e obrigou que ela fosse para o veículo dele.
Momentos depois os policiais foram informados que um corpo havia sido encontrado na estrada rural em direção a São Romão. Quando chegaram ao local, confirmaram ser o de Erica. O carro que Manoel Victor usava na hora que sequestrou a ex-mulher foi apreendido.