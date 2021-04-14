Mãe e filha morrem vítimas da Covid-19 na Grande Vitória

Pronto Atendimento de São Pedro, em Vitória Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória

Mãe e filha morreram após dias de luta contra a Covid-19. As duas pacientes deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Pedro, em Vitória, no dia 2 de abril.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) informou que no mesmo dia, o PA solicitou ao Estado a transferência das duas. Dilzete Machado Bitti, de 64 anos, teria esperado por sete dias um leito de UTI. Já a mãe dela, Arlete Rangel, de 87 anos, teria ficado 11 dias no PA aguardando transferência.

Já Arlete foi transferida para o Hospital Santa Mônica, em Vila Velha , no dia 12 de abril. A PMV diz que o PA prestou toda assistência médica necessária enquanto mãe e filha aguardavam a liberação de leitos pelo Estado.

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) ressaltou que, quando há necessidade de transferência de pacientes para hospital, é feito o cadastro na Central de Regulação do Estado e que, por isso, o tempo de transferência para leito tem variação. "Esse tempo de resposta do Estado tem aumentado nos últimos dias. A Semus lamenta os óbitos", finalizou em nota.

O QUE DIZ A SESA

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) disse, em nota, que lamenta profundamente os falecimentos e que em nenhum momento as pacientes ficaram desassistidas.

"No caso da senhora Dilzete, na primeira solicitação de leito feita pelo Pronto Atendimento, em 2 de abril, o quadro clínico descrito no Sistema de Regulação não apresentava critérios para internação em UTI. Após piora clínica, o Samu fez a transferência da paciente, em 7 de abril, de acordo com a disponibilidade de leito", detalhou.

A Sesa disse ainda que na unidade hospitalar a paciente recebeu toda a assistência necessária, mas infelizmente foi a óbito em 8 de abril.

"Já no caso da senhora Arlete, a paciente foi transferida na última segunda-feira (12) para um leito de UTI do Hospital Santa Mônica, em Vila Velha, de acordo com o seu quadro clínico e disponibilidade de vaga, e na unidade hospitalar a paciente também recebeu toda a assistência que necessitava", afirmou a secretaria.

A Sesa reiterou que é importante frisar que não está sendo utilizado o critério de idade como norteador de leito, mas sim a gravidade clínica dos pacientes que estão sem recurso de assistência. A secretaria afirma que todos os pacientes são transferidos de acordo com a prioridade clínica relatada pelo serviço de saúde.

Em relação a pacientes aguardando disponibilidade de leito hospitalar na Central de Regulação, a Sesa informa que o registro total de pacientes Covid-19 em PAs/UPAs nesta quarta-feira (14), até às 17h, é de: 10 pacientes aguardando disponibilidade de enfermaria, sendo 9 há menos de 24h. Em relação à espera de UTI, a Central de Regulação registra 1 paciente.