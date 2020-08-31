Linhares não registra mortes por Covid há seis dias

Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Prefeitura de Linhares

O município de Linhares , na Região Norte do Espírito Santo , está há seis dias sem registrar óbitos pela Covid-19, de acordo com dados divulgados nos boletins epidemiológicos da prefeitura da cidade. A última morte ocorreu na terça-feira, dia 25 de agosto.

A cidade, que contabiliza 5.891 casos confirmados do novo coronavírus, registrou 103 mortes de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus desde o início da pandemia. A taxa de letalidade, segundo a Sesa, é de 1,7% no município.

NOVO MAPA DE RISCO

Nesta segunda-feira (31), começou a valer o novo Mapa de Risco Covid-19 do governo do Estado , que classificou o município como de risco moderado de transmissão da doença na Região Norte. Até a semana passada, a cidade era considerada de risco alto.

No entanto, o período sem mortes não significa uma garantia de que a pandemia acabou, segundo o secretário municipal de Saúde, Saulo Rodrigues Meirelles. A gente percebe que tem um processo de estabilização. O interior ainda está atrás da Região Metropolitana, então existe um crescimento da doença. Ainda não há clima de tranquilidade, é um sinalizador de que a situação está se estabilizando, destacou.

"Seis dias sem óbitos é um sinal que a gente tende a entrar numa fase de estabilidade. Mas existe uma falsa sensação de segurança e, em algumas cidades, o isolamento tem diminuído. Aqui, o isolamento tem mantido uma média, mas sempre preocupa. A gente percebe que a cidade tem uma disciplina na utilização de máscaras, dos cuidados necessários, acho que essa conscientização lá no início foi importante, porque tem colaborado nesse sentido" Saulo Rodrigues Meirelles - Secretário de Saúde de Linhares

O secretário destacou ainda que, apesar da situação, a taxa de ocupação dos leitos continua alta. A gente tem muitos pacientes internados, a nossa taxa de ocupação é muito alta. É um número preocupante, mas a estrutura tem suportado. É importante ressaltar que a preocupação não acabou, estamos longe de passar por essa fase ainda, reforçou.

O pedido, segundo Saulo, é que os moradores continuem com as medidas de prevenção, para evitar a contaminação pelo vírus. A recomendação é continuar o isolamento. A gente tem o objetivo de manter o município entre o moderado até chegarmos no quadro leve e, para isso, precisamos da conscientização coletiva, dos cuidados necessários, explicou.

QUASE TODOS OS LEITOS DE UTI OCUPADOS

Apesar de não registrar óbitos pela Covid-19 nos últimos dias, a taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais da cidade está alta, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A cidade conta com o total de 28 vagas em dois hospitais, mas 27 estão ocupadas, ou seja, 96,42%. Até o último sábado (29), o boletim divulgado pela Prefeitura de Linhares indicava que 47 pessoas estavam internadas em hospitais da região tratando a doença.

O Hospital Geral de Linhares (HGL), que concentra a maioria dessas vagas, está com 100% de ocupação dos leitos de UTI. Segundo dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a unidade conta com 20 leitos de UTI e outros 25 de enfermaria exclusivos para pacientes com a Covid-19. A taxa de ocupação da enfermaria está em 52%.

Além do HGL, o governo do Estado contratualizou outros 8 leitos de UTI no Hospital Rio Doce, também em Linhares. Na unidade, 87,5% dos leitos estão ocupados, restando apenas uma vaga.

SESA

A Sesa foi procurada pela reportagem de A Gazeta na manhã desta segunda-feira (31), para comentar a ocupação dos leitos no município. À tarde, a Secretaria da Saúde informou que a taxa de ocupação dos leitos nos hospitais é dinâmica, já que diariamente são realizadas altas médicas, óbitos, transferências e novas admissões de pacientes com a Covid-19.

A secretaria esclareceu ainda que não há falta de leitos para pacientes com a Covid-19, e que a oferta de assistência integral à saúde dos usuários SUS está garantida em toda a rede.

Em relação ao município de Linhares, houve uma queda de 46% na média móvel dos últimos 14 dias, e a taxa de letalidade está em 1.7%. Vários fatores contribuem para essa diminuição, como o controle de casos pelo município, finaliza a nota.

MORTES REGISTRADAS

Após a divulgação da reportagem feita por A Gazeta, uma internauta afirmou que a avó dela, de 73 anos, faleceu na noite do último domingo (30), vítima da Covid-19. Segundo a internauta, a paciente estava internada há 15 dias no Hospital Geral de Linhares (HGL) e veio a óbito pouco depois das 18h.

Na manhã desta segunda-feira (31), quando a reportagem foi produzida, o secretário de Saúde de Linhares, Saulo Rodrigues Meirelles, confirmou que a cidade, até aquele momento, ainda não havia registrado novos óbitos em decorrência da doença.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Procurado pela reportagem na manhã desta terça-feira (1º), o secretário ressaltou que o óbito da idosa entrou no boletim divulgado pela Prefeitura de Linhares na segunda-feira (31) à tarde, após a realização de todos os procedimentos necessários para que o registro fosse concretizado no sistema de saúde.

O secretário destacou ainda que após a morte do paciente, os profissionais precisam confirmar alguns dados antes que o óbito entre na contagem das vítimas do novo coronavírus.

Sobre o caso dessa idosa, o óbito entrou no boletim de ontem (segunda-feira). A gente fez toda a conferência e, então, como ela já estava cadastrada no sistema, entrou de forma natural no boletim do Estado desta segunda-feira (31), explicou.