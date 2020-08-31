Linhares não registra mortes por Covid há seis dias

O município de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, está há seis dias sem registrar óbitos pela Covid-19, de acordo com dados divulgados nos boletins epidemiológicos da prefeitura da cidade. A última morte ocorreu na terça-feira, dia 25 de agosto.
A cidade, que contabiliza 5.891 casos confirmados do novo coronavírus, registrou 103 mortes de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus desde o início da pandemia. A taxa de letalidade, segundo a Sesa, é de 1,7% no município.
NOVO MAPA DE RISCO
Nesta segunda-feira (31), começou a valer o novo Mapa de Risco Covid-19 do governo do Estado, que classificou o município como de risco moderado de transmissão da doença na Região Norte. Até a semana passada, a cidade era considerada de risco alto.
No entanto, o período sem mortes não significa uma garantia de que a pandemia acabou, segundo o secretário municipal de Saúde, Saulo Rodrigues Meirelles. A gente percebe que tem um processo de estabilização. O interior ainda está atrás da Região Metropolitana, então existe um crescimento da doença. Ainda não há clima de tranquilidade, é um sinalizador de que a situação está se estabilizando, destacou.
"Seis dias sem óbitos é um sinal que a gente tende a entrar numa fase de estabilidade. Mas existe uma falsa sensação de segurança e, em algumas cidades, o isolamento tem diminuído. Aqui, o isolamento tem mantido uma média, mas sempre preocupa. A gente percebe que a cidade tem uma disciplina na utilização de máscaras, dos cuidados necessários, acho que essa conscientização lá no início foi importante, porque tem colaborado nesse sentido"
O secretário destacou ainda que, apesar da situação, a taxa de ocupação dos leitos continua alta. A gente tem muitos pacientes internados, a nossa taxa de ocupação é muito alta. É um número preocupante, mas a estrutura tem suportado. É importante ressaltar que a preocupação não acabou, estamos longe de passar por essa fase ainda, reforçou.
O pedido, segundo Saulo, é que os moradores continuem com as medidas de prevenção, para evitar a contaminação pelo vírus. A recomendação é continuar o isolamento. A gente tem o objetivo de manter o município entre o moderado até chegarmos no quadro leve e, para isso, precisamos da conscientização coletiva, dos cuidados necessários, explicou.
QUASE TODOS OS LEITOS DE UTI OCUPADOS
Apesar de não registrar óbitos pela Covid-19 nos últimos dias, a taxa de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais da cidade está alta, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A cidade conta com o total de 28 vagas em dois hospitais, mas 27 estão ocupadas, ou seja, 96,42%. Até o último sábado (29), o boletim divulgado pela Prefeitura de Linhares indicava que 47 pessoas estavam internadas em hospitais da região tratando a doença.
O Hospital Geral de Linhares (HGL), que concentra a maioria dessas vagas, está com 100% de ocupação dos leitos de UTI. Segundo dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a unidade conta com 20 leitos de UTI e outros 25 de enfermaria exclusivos para pacientes com a Covid-19. A taxa de ocupação da enfermaria está em 52%.
Além do HGL, o governo do Estado contratualizou outros 8 leitos de UTI no Hospital Rio Doce, também em Linhares. Na unidade, 87,5% dos leitos estão ocupados, restando apenas uma vaga.
SESA
A Sesa foi procurada pela reportagem de A Gazeta na manhã desta segunda-feira (31), para comentar a ocupação dos leitos no município. À tarde, a Secretaria da Saúde informou que a taxa de ocupação dos leitos nos hospitais é dinâmica, já que diariamente são realizadas altas médicas, óbitos, transferências e novas admissões de pacientes com a Covid-19.
A secretaria esclareceu ainda que não há falta de leitos para pacientes com a Covid-19, e que a oferta de assistência integral à saúde dos usuários SUS está garantida em toda a rede.
Em relação ao município de Linhares, houve uma queda de 46% na média móvel dos últimos 14 dias, e a taxa de letalidade está em 1.7%. Vários fatores contribuem para essa diminuição, como o controle de casos pelo município, finaliza a nota.
MORTES REGISTRADAS
Após a divulgação da reportagem feita por A Gazeta, uma internauta afirmou que a avó dela, de 73 anos, faleceu na noite do último domingo (30), vítima da Covid-19. Segundo a internauta, a paciente estava internada há 15 dias no Hospital Geral de Linhares (HGL) e veio a óbito pouco depois das 18h.
Na manhã desta segunda-feira (31), quando a reportagem foi produzida, o secretário de Saúde de Linhares, Saulo Rodrigues Meirelles, confirmou que a cidade, até aquele momento, ainda não havia registrado novos óbitos em decorrência da doença.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Procurado pela reportagem na manhã desta terça-feira (1º), o secretário ressaltou que o óbito da idosa entrou no boletim divulgado pela Prefeitura de Linhares na segunda-feira (31) à tarde, após a realização de todos os procedimentos necessários para que o registro fosse concretizado no sistema de saúde.
O secretário destacou ainda que após a morte do paciente, os profissionais precisam confirmar alguns dados antes que o óbito entre na contagem das vítimas do novo coronavírus.
Sobre o caso dessa idosa, o óbito entrou no boletim de ontem (segunda-feira). A gente fez toda a conferência e, então, como ela já estava cadastrada no sistema, entrou de forma natural no boletim do Estado desta segunda-feira (31), explicou.
Além do óbito ocorrido no domingo (30), a prefeitura confirmou outra morte e alcançou 105 mortes pela doença no boletim divulgado na noite desta segunda-feira (31). No entanto, segundo o secretário, outros três óbitos foram registrados e entram no boletim que deve ser divulgado no final desta terça-feira (1º), totalizando 108 vítimas fatais da Covid-19 desde o início da pandemia.