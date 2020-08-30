Covid-19: ES registra seis mortes nas últimas 24h, menor número desde maio

Número de óbitos pela Covid-19 cai para o menor patamar desde maio Crédito: Divulgação/Governo de SC

Com o menor registro de mortes desde 2 de maio, o Espírito Santo registrou seis óbitos pela Covid-19 nas últimas 24h, de acordo com dados do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , atualizado na tarde deste domingo (30). Com a atualização, o número total de mortes pela doença sobe para 3.135.

Já o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus aumentou para 110.351. Nas últimas 24 horas, foram registradas mais 326 infectados.

Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 15.628 registros da doença, seguido por Vitória (13.740), Serra (13.581) e Cariacica (10.561). O número divulgado neste domingo (30) para a Capital é menor do que o exibido pelo painel no dia anterior (29), quando havia 13.744 casos da doença. Procurada a Sesa, ainda não houve resposta.

Já nos números divulgados por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.854 pessoas infectadas.

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