Lancha que pegou fogo em Vitória não tinha seguro, diz proprietário

A lancha que saiu da praia da Bacutia, em Guarapari, e foi destruída após pegar fogo, na tarde deste domingo (31), na Praia da Guarderia, em Vitória, não tinha seguro. A informação é do proprietário da embarcação, José Silvino Pinafo. Este é o segundo acidente envolvendo a lancha em menos de um ano.
Quatro pessoas estavam na lancha, entre elas Yuri Pinafo, filho do proprietário. "Já abracei meu filho, ele está bem. A lancha saiu neste domingo, de manhã, de Guarapari guiada por um marinheiro. Meu filho veio com ele e mais um casal de amigos. Eles estacionaram a lancha próximo à praia e quando bateu a chave para sair de lá, ela explodiu. Tentaram apagar o fogo, mas não foi possível. Pelo menos foi só bem material e não machucou ninguém", contou José Silvino Pinafo.
Ele acrescentou que a embarcação não possui seguro para acidentes e disse não saber o atual valor da lancha. No final do dia, o pouco que sobrou da embarcação foi retirado da água por um caminhão-muque.
FOGO E DESTRUIÇÃO
De acordo com o tenente Laeber, do Corpo de Bombeiros – a corporação foi acionada e esteve no local –, havia quatro pessoas na lancha, sendo três homens e uma mulher. O nome da embarcação é Diamond 300.
Lancha que pegou fogo na Praia da Guarderia, em Vitória
Ainda segundo o militar, o motor explodiu, momento em que os passageiros pularam na água e foram resgatados por outro barco.
Yuri Pinafo, que estava na lancha, disse que não comandava a lancha e sim um piloto. O proprietário, José Silvino Pinafo, estava em Guarapari quando ocorreu o incêndio.
Marcos Paulo Liberato Mendes, que aluga caiaques na Praia da Guarderia, passava, de caiaque, perto do local do incêndio e contou que duas pessoas foram resgatadas da lancha em motos aquáticas e outra pulou diretamente na água pouco antes de a lancha pegar fogo.
"Eu estava indo para outra praia, de caiaque. Do nada, começou a passar jet ski do meu lado. Quando eu vi, eles estavam rodeando a lancha, duas pessoas desceram dela e um rapaz foi correndo de trás e pulou. Quando ele pulou na água, o fogo abraçou ela (a lancha)", relatou Mendes.
O fogo, de acordo com ele, começou a se alastrar para um barco, mas foi contido.
"A maré veio jogando ela (a lancha) e pegou na frente de um barco, Iemanjá o nome do barco. O fogo começou a pular para o barco, mas o pessoal do jet começou a empurrar a lancha e a jogar água. Aí apagou o fogo do barco. Outra lancha chegou para rebocar a lancha que pegou fogo", complementou.
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 13h20.
"Os militares chegaram ao local e, com auxílio da Capitania dos Portos, tentaram iniciar o combate com a lancha ainda na água, sem sucesso. Posteriormente, o barco foi rebocado até próximo à areia, e as equipes, com auxílio do caminhão auto bomba tanque finalizaram o combate às chamas. Não há informações sobre feridos ou as causas do incêndio. O proprietário solicitou perícia e o laudo deve ser finalizado em, no mínimo, 40 dias", diz a nota.
MORTE EM 2020
E julho do ano passado, um acidente envolvendo a mesma lancha acabou provocando a morte da universitária Bruna França, de 25 anos. Quem conduzia a embarcação era o proprietário, José Silvino Pinafo, noivo da vítima.
Além do casal, outras quatro pessoas estavam na lancha. A embarcação colidiu no pier de atracação de uma empresa na Baía de Vitória, nas proximidades da Ilha do Príncipe, também em Vitória.