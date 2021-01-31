Lancha que pegou fogo em Vitória não tinha seguro, diz proprietário

Lancha pega fogo em Vitória Crédito: Leitor/A Gazeta

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Quatro pessoas estavam na lancha, entre elas Yuri Pinafo, filho do proprietário. "Já abracei meu filho, ele está bem. A lancha saiu neste domingo, de manhã, de Guarapari guiada por um marinheiro. Meu filho veio com ele e mais um casal de amigos. Eles estacionaram a lancha próximo à praia e quando bateu a chave para sair de lá, ela explodiu. Tentaram apagar o fogo, mas não foi possível. Pelo menos foi só bem material e não machucou ninguém", contou José Silvino Pinafo.

Ele acrescentou que a embarcação não possui seguro para acidentes e disse não saber o atual valor da lancha. No final do dia, o pouco que sobrou da embarcação foi retirado da água por um caminhão-muque.

Lancha que pegou fogo é retirada da praia em Vitória Crédito: Marcos Corrêa

FOGO E DESTRUIÇÃO

De acordo com o tenente Laeber, do Corpo de Bombeiros – a corporação foi acionada e esteve no local –, havia quatro pessoas na lancha, sendo três homens e uma mulher. O nome da embarcação é Diamond 300.

Lancha que pegou fogo na Praia da Guarderia, em Vitória

Ainda segundo o militar, o motor explodiu, momento em que os passageiros pularam na água e foram resgatados por outro barco.

Yuri Pinafo, que estava na lancha, disse que não comandava a lancha e sim um piloto. O proprietário, José Silvino Pinafo, estava em Guarapari quando ocorreu o incêndio.

Marcos Paulo Liberato Mendes, que aluga caiaques na Praia da Guarderia, passava, de caiaque, perto do local do incêndio e contou que duas pessoas foram resgatadas da lancha em motos aquáticas e outra pulou diretamente na água pouco antes de a lancha pegar fogo.

"Eu estava indo para outra praia, de caiaque. Do nada, começou a passar jet ski do meu lado. Quando eu vi, eles estavam rodeando a lancha, duas pessoas desceram dela e um rapaz foi correndo de trás e pulou. Quando ele pulou na água, o fogo abraçou ela (a lancha)", relatou Mendes.

O fogo, de acordo com ele, começou a se alastrar para um barco, mas foi contido.

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"A maré veio jogando ela (a lancha) e pegou na frente de um barco, Iemanjá o nome do barco. O fogo começou a pular para o barco, mas o pessoal do jet começou a empurrar a lancha e a jogar água. Aí apagou o fogo do barco. Outra lancha chegou para rebocar a lancha que pegou fogo", complementou.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 13h20.

"Os militares chegaram ao local e, com auxílio da Capitania dos Portos, tentaram iniciar o combate com a lancha ainda na água, sem sucesso. Posteriormente, o barco foi rebocado até próximo à areia, e as equipes, com auxílio do caminhão auto bomba tanque finalizaram o combate às chamas. Não há informações sobre feridos ou as causas do incêndio. O proprietário solicitou perícia e o laudo deve ser finalizado em, no mínimo, 40 dias", diz a nota.

Estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

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