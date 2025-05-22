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Assassinada ao volante

'Indícios de crime de mando', diz MPES sobre morte de veterinária em Santa Teresa

Caroline Fabris Taufner, de 37 anos, foi baleada enquanto dirigia em uma estrada no interior do município em setembro de 2022. Investigação mira executores e mandante
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

22 mai 2025 às 16:29

Publicado em 22 de Maio de 2025 às 16:29

'Indícios de crime de mando', diz MPES sobre morte de veterinária em Santa Teresa
Caroline Fabris Taufner, de 37 anos, capotou carro que dirigia após ser baleada Crédito: Leitor / Acervo pessoal / Montagem A Gazeta
Dois anos e oito meses depois do crime, o Ministério Público (MPES) informou, nesta semana, após ser procurado por A Gazeta, que "há indícios de possível crime de mando" no assassinato da médica veterinária Caroline Fabris Taufner, de 37 anos, em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo
A mulher foi baleada enquanto dirigia, e o carro que ela conduzia capotou, em 5 de setembro de 2022. Inicialmente, o caso foi registrado como morte decorrente de um acidente de trânsito, mas, quando o corpo chegou ao Instituto Médico Legal (IML) em Vitória, o médico legista encontrou duas marcas de tiros no corpo da vítima, indicando homicídio como causa.
'Indícios de crime de mando', diz MPES sobre morte de veterinária em Santa Teresa
A médica veterinária Caroline Fabris Taufner, de 37 anos, assassinada em 2022 Crédito: Reprodução / Facebook
O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Santa Teresa,  informou que "as investigações seguem em curso e ainda não foram concluídas". Detalhou que "foi designado um delegado especial para o caso, e o MP requisitou (à Polícia Civil) providências complementares. Há indícios de possível crime de mando, mas a elucidação completa ainda depende de novas diligências", disse o MPES, por nota. O órgão informou ainda que "acompanha atentamente o caso e reafirma seu compromisso com a apuração rigorosa dos fatos".
'Indícios de crime de mando', diz MPES sobre morte de veterinária em Santa Teresa
A Polícia Civil, que toca a investigação desde o dia do crime, informou apenas que o caso "está sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, em conjunto com o Centro Integrado de Análise Telemática (Ciat) Norte, sob segredo de Justiça". Tanto a Polícia Civil quanto o MPES não explicaram por que a investigação foi retirada da alçada da delegacia de Santa Teresa, nem se o fato de a apuração estar emperrada há quase três anos tem ou não ligação com isso.

Cronologia do crime

  • Era fim de tarde de uma segunda-feira, 5 de setembro de 2022, quando a Polícia Militar informou que foi acionada para um suposto acidente de trânsito com vítima, na zona rural de Santa Teresa.
  • No local, os policiais militares encontraram uma caminhonete capotada. A mulher que estava no veículo chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Assim, o caso foi registrado como morte em decorrência de um acidente de trânsito. 
  • A vítima foi identificada como Caroline Fabris Taufner, de 37 anos, médica veterinária. Ela era dona de uma clínica veterinária na região e estava ao volante do próprio carro. O corpo dela foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória e, durante o exame de necropsia, foram observados dois tiros: um no ombro e outro nas costas. A investigação passava a tratar o caso como homicídio. 
  • Nesta semana, a reportagem voltou a procurar o Ministério Público e a Polícia Civil para saber como estava a apuração do caso, e o MPES explicou que as investigações apontam crime de mando. Como o caso está em segredo de Justiça, detalhes não foram informados.

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