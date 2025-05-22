Dois anos e oito meses depois do crime, o Ministério Público (MPES) informou, nesta semana, após ser procurado por A Gazeta, que "há indícios de possível crime de mando" no assassinato da médica veterinária Caroline Fabris Taufner, de 37 anos, em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo.
A mulher foi baleada enquanto dirigia, e o carro que ela conduzia capotou, em 5 de setembro de 2022. Inicialmente, o caso foi registrado como morte decorrente de um acidente de trânsito, mas, quando o corpo chegou ao Instituto Médico Legal (IML) em Vitória, o médico legista encontrou duas marcas de tiros no corpo da vítima, indicando homicídio como causa.
O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Santa Teresa, informou que "as investigações seguem em curso e ainda não foram concluídas". Detalhou que "foi designado um delegado especial para o caso, e o MP requisitou (à Polícia Civil) providências complementares. Há indícios de possível crime de mando, mas a elucidação completa ainda depende de novas diligências", disse o MPES, por nota. O órgão informou ainda que "acompanha atentamente o caso e reafirma seu compromisso com a apuração rigorosa dos fatos".
'Indícios de crime de mando', diz MPES sobre morte de veterinária em Santa Teresa
A Polícia Civil, que toca a investigação desde o dia do crime, informou apenas que o caso "está sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, em conjunto com o Centro Integrado de Análise Telemática (Ciat) Norte, sob segredo de Justiça". Tanto a Polícia Civil quanto o MPES não explicaram por que a investigação foi retirada da alçada da delegacia de Santa Teresa, nem se o fato de a apuração estar emperrada há quase três anos tem ou não ligação com isso.
Cronologia do crime
- Era fim de tarde de uma segunda-feira, 5 de setembro de 2022, quando a Polícia Militar informou que foi acionada para um suposto acidente de trânsito com vítima, na zona rural de Santa Teresa.
- No local, os policiais militares encontraram uma caminhonete capotada. A mulher que estava no veículo chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Assim, o caso foi registrado como morte em decorrência de um acidente de trânsito.
- A vítima foi identificada como Caroline Fabris Taufner, de 37 anos, médica veterinária. Ela era dona de uma clínica veterinária na região e estava ao volante do próprio carro. O corpo dela foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória e, durante o exame de necropsia, foram observados dois tiros: um no ombro e outro nas costas. A investigação passava a tratar o caso como homicídio.
- Nesta semana, a reportagem voltou a procurar o Ministério Público e a Polícia Civil para saber como estava a apuração do caso, e o MPES explicou que as investigações apontam crime de mando. Como o caso está em segredo de Justiça, detalhes não foram informados.