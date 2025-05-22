'Indícios de crime de mando', diz MPES sobre morte de veterinária em Santa Teresa

O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Santa Teresa, informou que "as investigações seguem em curso e ainda não foram concluídas". Detalhou que "foi designado um delegado especial para o caso, e o MP requisitou (à Polícia Civil) providências complementares. Há indícios de possível crime de mando, mas a elucidação completa ainda depende de novas diligências", disse o MPES, por nota. O órgão informou ainda que "acompanha atentamente o caso e reafirma seu compromisso com a apuração rigorosa dos fatos".

A Polícia Civil, que toca a investigação desde o dia do crime, informou apenas que o caso "está sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, em conjunto com o Centro Integrado de Análise Telemática (Ciat) Norte, sob segredo de Justiça". Tanto a Polícia Civil quanto o MPES não explicaram por que a investigação foi retirada da alçada da delegacia de Santa Teresa, nem se o fato de a apuração estar emperrada há quase três anos tem ou não ligação com isso.