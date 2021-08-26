Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Julgamento

Hilário fez dívidas em Vitória enquanto Milena fazia residência, diz irmão da médica

Declaração foi dada nesta quinta-feira (26) durante o depoimento de Douglas Gottardi no julgamento dos réus pelo assassinato da irmã

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 15:45

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

26 ago 2021 às 15:45
No período em que a médica Milena Gottardi, médica assassinada em 2017, fazia sua residência em Oncologia em São Paulo, o seu ex-marido permaneceu no Espírito Santo. Foi um período, segundo o irmão da vítima, Douglas Gottardi, em que o ex-marido fez muitas dívidas.
“A época em que Hilário ficou sozinho em Vitória foi a que ele mais gastou. Trocou de carro, saía todo dia, fazia tudo que não fazia quando Milena estava aqui. De tanto que estava saindo, ele me disse: ‘Se não morrer agora'… Isto porque ele bebia todos os dias. Gastava muito dinheiro e fez muitas dívidas, já que Milena não estava aqui para controlar”, relatou o irmão.
A declaração foi dada nesta quinta-feira (26) durante o depoimento de Douglas no julgamento dos réus pelo assassinato da irmã. Acompanhe o júri o tempo real aqui.

Veja Também

'Milena disse ter nojo de Hilário', afirma irmão da médica à Justiça

Filha sonha com a volta de Milena, conta Douglas Gottardi

Segundo Douglas, afinal da residência, quando Milena retornou para Vitória, o casal estava com muitas dívidas.
“O pai dele, Esperidião, vendeu uma parte do sítio e deu uma parte do dinheiro para Hilário e outra para a irmã dele, Luciana. Na época, Milena ligou para Esperidião e disse que o dinheiro que ele estava dando estava sendo utilizado para Hilário pagar dívidas. A irmã de Hilário, com o dinheiro que recebeu do pai, comprou um terreno em Timbuí”, contou, sem citar quais eram os valores.
Sobre o perfil de Hilário, o irmão da médica relatou que ele “gostava de aparecer”. “Ele gostava de se mostrar como sendo o melhor, que era superior, gostava que achassem que era rico, de andar com pessoas influentes, de contar vantagem”.

Veja Também

Hilário ligava mais de 10 vezes por dia para familiares de Milena, diz irmão da vítima

'Ele me fez refém dentro de casa', disse Milena ao sogro; ouça áudio

GUARDA DAS FILHAS

Douglas relatou que conquistou na Justiça a guarda, em definitivo, das sobrinhas. Explicou que ainda tenta manter um contato das crianças com a família de Hilário.
“Eu marco uma data em que eu possa liberar as crianças e ele as leva. A escolha dos dias é de acordo com o que ele solicita. Ele pega às crianças 9h e entrega às 18h. Minha mãe não é favorável ao relacionamento, mas eu tento manter porque Milena não queria que afastasse as crianças dos avós, mas eu não me sinto confortável. Mas entendo que é importante para as crianças”, contou Douglas.

Veja Também

Hilário ligou para Milena antes do crime e sinalizou sua localização para atirador

"Acho que ele está contratando alguém para me matar", disse Milena sobre Hilário

ENTENDA O CASO

A médica Milena Gottardi, 38 anos, foi baleada no dia 14 de setembro de 2017, quando encerrava um plantão no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), em Maruípe, Vitória. Ela havia parado no estacionamento para conversar com uma amiga, quando foi atingida na cabeça.
Socorrida em estado gravíssimo, a médica teve a morte cerebral confirmada às 16h50 de 15 de setembro.
As investigações da Polícia Civil descartaram, já nos primeiros dias, o que aparentava ser um assalto seguido de morte da médica (latrocínio). Naquele momento as suspeitas já eram de um homicídio, com participação de familiares.
Ao liberar o corpo de Milena no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, o ex-policial civil Hilário Frasson teve a arma e o celular apreendidos pela polícia. Ele não foi ao velório e enterro, que aconteceram em Fundão, onde Milena nasceu.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Hilário buscou ajuda de juízes para reverter separação de Milena, diz delegado

Hilário acessou pornografia com palavras 'loirinha' e 'esposa', diz delegado

Delegado diz que Hilário odiava Milena e gera discussão em julgamento

"Hilário perseguia Milena num comportamento sociopata", afirma advogado

Hilário criou grupo com amigos para convencer Milena a não se separar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Milena Gottardi Todas Elas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que guerra no Irã virou um teste de resistência - e de tempo
Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Pode ter radar sem placa de aviso? Veja o que diz a lei
Trio é indiciado por golpe com prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova do Imigrante
Trio é indiciado por golpe que causou prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados