Delegado diz que Hilário odiava Milena e gera discussão em julgamento

Delegado Janderson Lube Crédito: Arquivo/AG

Ao falar sobre o comportamento do réu Hilário Frasson, ex-marido da vítima e acusado de ser um dos mandantes do crime, o delegado afirmou que ele não amava Milena, e sim odiava.

"Ele passou por um processo de desvalorização da Milena, ele dizia que a amava, mas passou a desvalorizá-la. Como você ama uma pessoa, ela morre, e você acessa conteúdo pornográfico? Acho que já não nutria sentimentos pela Milena a não ser o ódio" Janderson Lube - Delegado que presidiu o inquérito e testemunha de acusação

O advogado de defesa do Hilário destacou que essa observação era um julgamento pessoal do delegado. Em seguida, o delegado deu mais detalhes sobre os acessos de Hilário a conteúdos pornográficos logo após a morte de Milena e afirmou que as situações apresentadas "mostram como estava o sentimento dele em relação a esposa".

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O advogado de defesa do Hermenegildo observou que o delegado dava pequenos risos durante seu depoimento ao relatar os fatos, o que, na avaliação dele, causava constrangimento.

A defesa pediu que o delegado se abstivesse de julgamentos pessoais e que falasse "de forma objetiva a respeito dos fatos".

As discussões jurídicas entre os advogados e os promotores interromperam os depoimento do delegado, que só foi retomado depois que todos fizeram seus comentários. Houve reclamações de que alguns advogados foram desrespeitosos em sua maneira de falar.

CONTEÚDOS PORNOGRÁFICOS COM NOMES "ESPOSA" E "LOIRINHA"

O delegado confirmou que no sábado após o crime, e antes de ir ao Departamento Médico Legal (DML), Hilário Frasson fez acesso a conteúdos pornográficos logo após a morte de Milena. "A esposa tinha morrido 48 horas antes. Chama a atenção da pesquisa pelos conteúdos, sempre com a palavra 'esposa' e 'loirinha'", relatou Janderson Lube. O réu também fez contato com garota de programa cerca de uma semana após o assassinato, segundo confirmação do delegado.

ENTENDA O CASO

A médica Milena Gottardi, 38 anos, foi baleada no dia 14 de setembro de 2017, quando encerrava um plantão no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), em Maruípe, Vitória. Ela havia parado no estacionamento para conversar com uma amiga, quando foi atingida na cabeça.

Socorrida em estado gravíssimo, a médica teve a morte cerebral confirmada às 16h50 de 15 de setembro.

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As investigações da Polícia Civil descartaram, já nos primeiros dias, o que aparentava ser um assalto seguido de morte da médica (latrocínio). Naquele momento as suspeitas já eram de um homicídio, com participação de familiares.