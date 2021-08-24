Vídeo mostra os passos de Milena até o executor do seu assassinato

Carro da médica Milena Gottardi Frasson, 38 anos, que foi atingida com tiros na cabeça, no estacionamento do Hucam Crédito: Edson Chagas/Arquivo A Gazeta/Arte Geraldo Neto

O vídeo foi divulgado pela Polícia Civil em 18 de outubro de 2017 , quando o inquérito que apurava o crime foi concluído. Nas imagens é possível ver que um carro passa pelo local. Nele estavam Valcir da Silva Dias e Hermenegildo Palauro Filho, o Judinho. É o momento, segundo as investigações, que a dupla mostrava ao executor, Dionathas Alves Vieira, quem era a médica que seria morta. Logo depois, eles deixam o hospital.

Milena então segue para o estacionamento com a amiga, e lá encontra Dionathas, que em um assalto simulado atira na médica e foge do local, em uma moto. O socorro é prestado pela amiga, também médica. Confira o vídeo:

Your browser does not support the video tag.

MÉDICA ATUAVA EM DOIS HOSPITAIS PÚBLICOS

De acordo com a família, Milena fez três residências médicas — pediatria, hematologia e oncologia — e atuava em dois hospitais públicos, o Hucam e o Hospital Infantil de Vitória, atendendo crianças que lutavam contra o câncer. Também realizava trabalhos voluntários para a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc).

Em São Paulo, ela fez residência no Instituto de Tratamento do Câncer Infantil de São Paulo (Itaci). “Ela fez muitos contatos e conseguia encaminhar vários pacientes para o Itaci, para tratamentos que só tinha lá”, conta Shintia Gottardi, prima da médica.

Lembra ainda que Milena tinha muito apego aos pacientes. “Era uma pessoa muito humana, que adorava o trabalho, que chorava junto ou comemorava as conquistas dos pacientes. Vivia tudo com eles. Não deixava transparecer aos pacientes ou para as filhas as dificuldades que estava enfrentando”, recorda a prima.

CRIME E JULGAMENTO

MPES: “COM ELA MORREU A ESPERANÇA DE VÁRIAS FAMÍLIAS”

O promotor Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos Santos, um dos três que acompanham o caso, destaca que junto com Milena morreu a esperança de várias famílias de crianças com câncer por ela tratadas. “É um impacto para além da família da vítima. A maldade que consta nos autos é de desacreditar qualquer pessoa, pelo menosprezo com a vida humana”, destaca.

A expectativa do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) é de que será feita Justiça no júri popular dos seis acusados pelo assassinato da médica. “A sociedade de Vitória foi muito afetada com a morte de uma pessoa tão boa. Neste julgamento vai ser demonstrado a concretização do mal que foi praticado”, assinala o promotor.

A EXPECTATIVA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

Renan Sales, que atua no processo como assistente de acusação, representando a família da vítima, destaca que não há dúvidas sobre a condenação dos réus. “Todas a prova produzida ao longo do processo não deixa dúvidas de que os seis réus foram os responsáveis pelo feminicídio que vitimou a médica Milena Gottardi”, atesta. Confira o vídeo:

Your browser does not support the video tag.

DEFESA DOS RÉUS

O advogado Leonardo Gagno, que realiza a defesa de Hilário Frasson, informa que apesar das graves acusações e da complexidade do processo está confiante que a Justiça será realizada. “Durante o júri, a defesa terá a oportunidade de apresentar provas importantes, aclarar os fatos e demonstrar que a imagem do Hilário foi distorcida pela acusação.”

Leonardo da Rocha de Souza, que faz as defesas de Dionathas e Bruno, fez uma última visita aos réus na sexta-feira (20) para conversa e orientação.

Rocha relata que, em relação a Bruno, a expectativa será a sua absolvição. “Será o nosso grande desafio. Ele está muito angustiado e espero provar a sua inocência e que a Justiça seja feita em relação a ele”, destaca.

Já Dionathas, réu confesso, quer prestar os esclarecimentos. “Espero que ele tenha tranquilidade para esclarecer todos os fatos”, pontua Rocha.

Alexandre Lyra Trancoso, que realiza a defesa de Valcir, assinala que ele não participou do crime. “Queremos reverter a situação. Entendemos que ele não atuou como intermediário do crime."