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Funcionário do Instituto Terra desaparece a caminho de Baixo Guandu

Câmeras de segurança flagraram momento em que Valmir Souza anda desorientado pela rua, após sair de um PA em Aimorés (MG), em direção à cidade vizinha
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

16 set 2023 às 17:29

Publicado em 16 de Setembro de 2023 às 17:29

Valmir tem, aproximadamente, 1,75 metro de altura. No momento em que sumiu, estava vestindo uniforme do Instituto Terra, jaleco bege, camisa preta por baixo e calça de brim, também bege
Valmir vestia uniforme do Instituto Terra: jaleco bege, camisa preta por baixo e calça de brim bege Crédito: Arquivo pessoal
O funcionário do Instituto Terra Valmir Souza desapareceu na tarde da quinta-feira (14) após passar mal durante o trabalho. Ele foi levado ao Pronto Atendimento (PA) de Aimorés (MG) pelo encarregado do setor onde trabalha depois de ter sentido um mal-estar. Antes de ser atendido por um médico, no entanto, Valmir deixou o PA e foi flagrado vagando desorientado a caminho de Baixo Guandu (ES). A família registrou boletim de ocorrência na delegacia do município do Noroeste capixaba, mas, até o momento, ele ainda não foi encontrado.
Valmir, que é casado e tem uma enteada, mede, aproximadamente, 1,75 metros de altura. No momento em que sumiu, estava vestindo uniforme do Instituto Terra, jaleco bege, camisa preta por baixo e calça de brim, também bege.
Segundo o gestor de meio ambiente Moisés de Souza Marcelino, do Instituto Terra, Valmir fez aulas em uma autoescola de manhã. Depois de almoçar, seguiu até seu posto de trabalho. À tarde, ele começou a passar mal e um encarregado o levou até uma unidade de atendimento médico. O encarregado informou que precisaria voltar ao trabalho e marcou com Valmir para buscá-lo em cerca de um hora. Ao retornar, no entanto, foi informado no PA que Valmir já havia ido embora, antes mesmo de passar por um médico.

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Uma câmera de segurança filmou Valmir andando desorientado. Nas imagens, ele atravessa uma rua e depois começa a fazer sinal para os carros que estavam passando, como se estivesse pedindo carona. Depois, sai andando pela calçada em direção a Baixo Guandu, município capixaba que fica a cerca de 8 quilômetros de Aimorés (MG).
Irmã de Valmir, Valdirene Maria de Sousa, 39 anos, contou que a família chegou a receber a dica de que ele teria sido visto na rodoviária da cidade capixaba. Mas disse que tiveram acesso a vídeos de segurança de lá e não encontraram Valmir. Segundo ela, a família registrou um boletim de ocorrência em Baixo Guandu.
 Em nota enviada à reportagem de A Gazeta na tarde desta segunda-feira (18), o Pronto Atendimento do Hospital São José e São Camilo da cidade de Aimorés, para onde Valmir foi levado após sentir um mal-estar, informou que ele abriu ficha para atendimento, para logo em seguida ser realizada a classificação de risco, conforme protocolo estabelecido. "Porém, o mesmo não permaneceu na instituição para o atendimento médico", complementou. 
De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Baixo Guandu e não há detalhes que possam ser divulgados, no momento.

Correção

18/09/2023 - 4:12
Um trecho da matéria anteriormente publicada dava a entender que Valmir havia dado entrada em um Pronto Atendimento na cidade de Baixo Guandu. No entanto, após sentir um mal-estar, o funcionário do Instituto Terra foi levado ao PA do Hospital São José e São Camilo, em Aimorés (MG). O texto foi corrigido. 

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