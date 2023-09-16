Funcionário do Instituto Terra desaparece a caminho de Baixo Guandu

Valmir vestia uniforme do Instituto Terra: jaleco bege, camisa preta por baixo e calça de brim bege Crédito: Arquivo pessoal

O funcionário do Instituto Terra Valmir Souza desapareceu na tarde da quinta-feira (14) após passar mal durante o trabalho. Ele foi levado ao Pronto Atendimento (PA) de Aimorés (MG) pelo encarregado do setor onde trabalha depois de ter sentido um mal-estar. Antes de ser atendido por um médico, no entanto, Valmir deixou o PA e foi flagrado vagando desorientado a caminho de Baixo Guandu (ES) . A família registrou boletim de ocorrência na delegacia do município do Noroeste capixaba , mas, até o momento, ele ainda não foi encontrado.

Valmir, que é casado e tem uma enteada, mede, aproximadamente, 1,75 metros de altura. No momento em que sumiu, estava vestindo uniforme do Instituto Terra, jaleco bege, camisa preta por baixo e calça de brim, também bege.

Segundo o gestor de meio ambiente Moisés de Souza Marcelino, do Instituto Terra, Valmir fez aulas em uma autoescola de manhã. Depois de almoçar, seguiu até seu posto de trabalho. À tarde, ele começou a passar mal e um encarregado o levou até uma unidade de atendimento médico. O encarregado informou que precisaria voltar ao trabalho e marcou com Valmir para buscá-lo em cerca de um hora. Ao retornar, no entanto, foi informado no PA que Valmir já havia ido embora, antes mesmo de passar por um médico.

Uma câmera de segurança filmou Valmir andando desorientado. Nas imagens, ele atravessa uma rua e depois começa a fazer sinal para os carros que estavam passando, como se estivesse pedindo carona. Depois, sai andando pela calçada em direção a Baixo Guandu, município capixaba que fica a cerca de 8 quilômetros de Aimorés (MG).

Irmã de Valmir, Valdirene Maria de Sousa, 39 anos, contou que a família chegou a receber a dica de que ele teria sido visto na rodoviária da cidade capixaba. Mas disse que tiveram acesso a vídeos de segurança de lá e não encontraram Valmir. Segundo ela, a família registrou um boletim de ocorrência em Baixo Guandu.

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta na tarde desta segunda-feira (18), o Pronto Atendimento do Hospital São José e São Camilo da cidade de Aimorés, para onde Valmir foi levado após sentir um mal-estar, informou que ele abriu ficha para atendimento, para logo em seguida ser realizada a classificação de risco, conforme protocolo estabelecido. "Porém, o mesmo não permaneceu na instituição para o atendimento médico", complementou.

De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Baixo Guandu e não há detalhes que possam ser divulgados, no momento.