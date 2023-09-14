“Maníaco do Parque” é um dos fugitivos de presídio em Vila Velha

Um dos detentos que fugiu da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo Penitenciário de Xuri, já estampou as páginas de jornais do Espírito Santo em 2015. Mário Sérgio Oliveira Cordeiro foi preso após estuprar, ao menos, seis jovens - inclusive uma grávida - com idades entre 14 e 18 anos, no Parque da Cidade, na Serra, que fica na divisa entre os bairros Parque Residencial Laranjeiras e Valparaíso. Por conta dos crimes e os locais onde foram cometidos, ele ficou conhecido como "maníaco do parque".
Mário foi recapturado na noite de quarta-feira (13), no bairro Cascata, no mesmo município, após ser reconhecido e agredido por outras pessoas.
Conforme reportagens da época, veiculadas por A Gazeta, Mário Sérgio era atendente de lanchonete e cometeu dois estupros em março de 2015 e outros quatro em junho de 2014. Segundo o delegado Lorenzo Pazolini, na época titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em todos os casos ele agiu da seguinte forma: primeiro roubou o aparelho celular das vítimas e, depois, as levou para um matagal, onde cometeu os abusos sexuais.
Abuso de adolescentes
Ele confessou o estupro de duas estudantes de 17 anos. Uma delas, inclusive, estava grávida na época do crime.
Uma das vítimas relatou que as duas voltavam do colégio, por volta das 18 horas, quando foram abordadas por Mário. Simulando estar armado, ele obrigou as estudantes a seguirem para um terreno baldio nas proximidades do parque. O crime aconteceu em 2 de março de 2015.
Uma semana depois, Mário foi preso por roubo e, na cadeia, recebeu o mandado de prisão pelo crime de estupro contra as meninas.
Na época, uma terceira vítima compareceu à DPCA após vê-lo na televisão. A também estudante, de 17 anos, contou que o criminoso a abordou e exigiu o seu celular. Ela chegou a recusar a entregar o aparelho telefônico e chorou na frente de Mário na tentativa de impedir que ele levasse o celular. O criminoso, então, exigiu novamente o aparelho e a mandou seguir em direção ao terreno baldio, próximo ao parque, onde estuprou.
Passagens pela cadeia
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), informou que Mário tem passagens pelo sistema prisional capixaba em períodos de 14 a 16 de abril de 2014. Em 12 de junho a 9 de dezembro de 2014.
Em 14 de março foi preso e estava na cadeia até fugir na última segunda-feira (11), após ele e mais seis detentos serrarem a grade da cela.
Na noite de quarta-feira (13), ele foi recapturado no bairro Cascata, na Serra, após ser reconhecido e agredido por outras pessoas. A Polícia Militar foi acionada por testemunhas que contaram que ele estava machucado e pedindo socorro.
O boletim de ocorrência afirma que ele foi socorrido em estado grave até uma Unidade de Pronto Atendimento e, em seguida, encaminhado ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município.
Maníaco do Parque é um dos fugitivos de presídio em Vila Velha