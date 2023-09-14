“Maníaco do Parque” é um dos fugitivos de presídio em Vila Velha

Conforme reportagens da época, veiculadas por A Gazeta, Mário Sérgio era atendente de lanchonete e cometeu dois estupros em março de 2015 e outros quatro em junho de 2014. Segundo o delegado Lorenzo Pazolini, na época titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em todos os casos ele agiu da seguinte forma: primeiro roubou o aparelho celular das vítimas e, depois, as levou para um matagal, onde cometeu os abusos sexuais.

Momento que Mário Sérgio aborda jovem e a leva em direção ao matagal Crédito: Cedoc | TV Gazeta

Abuso de adolescentes

Mário Sérgio Oliveira Cordeiro é o "maníaco do parque" Crédito: Cedoc | TV Gazeta

Ele confessou o estupro de duas estudantes de 17 anos. Uma delas, inclusive, estava grávida na época do crime.

Uma das vítimas relatou que as duas voltavam do colégio, por volta das 18 horas, quando foram abordadas por Mário. Simulando estar armado, ele obrigou as estudantes a seguirem para um terreno baldio nas proximidades do parque. O crime aconteceu em 2 de março de 2015.

Uma semana depois, Mário foi preso por roubo e, na cadeia, recebeu o mandado de prisão pelo crime de estupro contra as meninas.

Na época, uma terceira vítima compareceu à DPCA após vê-lo na televisão. A também estudante, de 17 anos, contou que o criminoso a abordou e exigiu o seu celular. Ela chegou a recusar a entregar o aparelho telefônico e chorou na frente de Mário na tentativa de impedir que ele levasse o celular. O criminoso, então, exigiu novamente o aparelho e a mandou seguir em direção ao terreno baldio, próximo ao parque, onde estuprou.

Passagens pela cadeia

Mário Sergio Oliveira Cordeiro Crédito: Reprodução

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , informou que Mário tem passagens pelo sistema prisional capixaba em períodos de 14 a 16 de abril de 2014. Em 12 de junho a 9 de dezembro de 2014.

Em 14 de março foi preso e estava na cadeia até fugir na última segunda-feira (11), após ele e mais seis detentos serrarem a grade da cela.

Na noite de quarta-feira (13), ele foi recapturado no bairro Cascata, na Serra, após ser reconhecido e agredido por outras pessoas. A Polícia Militar foi acionada por testemunhas que contaram que ele estava machucado e pedindo socorro.

O boletim de ocorrência afirma que ele foi socorrido em estado grave até uma Unidade de Pronto Atendimento e, em seguida, encaminhado ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município.