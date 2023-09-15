Homem vai à polícia e confessa que matou ex-mulher a facadas em Cachoeiro

Homem foi preso na tarde desta sexta-feira (15), em Jerônimo Monteiro. Crédito: Divulgação/Polícia Civil

O suspeito de matar a ex-mulher a facadas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (15). O homem de 44 anos, que não teve o nome informado pela corporação, confessou que assassinou Fabiane Rizzo de Jesus no último sábado (9), após saber que ela não queria reatar o relacionamento.

Segundo o delegado Felipe Vivas, titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemriim, o mandado de prisão temporária foi cumprido durante a tarde, no município de Jerônimo Monteiro. O homem de 44 anos se apresentou na Delegacia de Jerônimo Monteiro, acompanhado de uma advogada, mas já havia mandado de prisão expedido em seu desfavor, que foi cumprido pela Polícia Civil

Interrogado, o homem confessou o crime, alegando que foi até Fabiane para conversar com ela, mas ficou “cego de raiva” quando a vítima narrou que já estava com outra pessoa e não queria reatar o relacionamento. O homem relatou que desferiu inicialmente um golpe na vítima com uma madeira, deixando-a tonta, e na sequência desferiu golpes com uma faca que estava na cozinha da residência.

O delegado informou que o homem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça. O prazo inicial para a conclusão do inquérito policial é de 30 dias.

Mulher foi morta na casa da irmã

Fabiane Rizzo de Jesus, vítima de feminicídio em Cachoeiro de Itapemirim. Crédito: Redes Sociais