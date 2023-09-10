Quem era a mulher morta pelo ex-marido em Cachoeiro de Itapemirim

Fabiane Rizzo de Jesus, de 48 anos, que foi esfaqueada pelo ex-marido em Cachoeiro de Itapemirim
, não resistiu aos ferimentos e faleceu na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, no início da noite de sábado (9). Ela deixa duas filhas, de 18 e 28 anos, e uma neta de dois anos. Fabiane trabalhava na área de limpeza de uma escola durante o dia e cozinhava em um churrasquinho durante a noite.
Em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, a irmã da vítima, que não quis se identificar, relatou que Fabiane era natural de Tijuca, zona rural de Cachoeiro, mas morava na zona urbana havia alguns anos. Com o trabalho em dupla jornada, ela conseguiu adquirir a casa própria. Muito fechada, Fabiane conversava pouco sobre a própria vida.
Com uma rotina agitada por conta do trabalho, durante a semana Fabiane dormia na casa da irmã, pois acordava de madrugada para trabalhar. Segundo a própria irmã, a Fabiane conhecia o suspeito, ex-companheiro dela, há quatro anos, e por não ser o relacionamento que ela queria, decidiu se separar. Ela acredita que ele a perseguia, por já ter acontecido uma vez.
No sábado (9), Fabiane saiu cedo para fazer a feira e voltou para casa. O ex-companheiro dela, de acordo com a irmã, esperou oportunidade da vítima estar sozinha para cometer o crime. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para o hospital, mas após passar por duas cirurgias, não resistiu e faleceu. Até a manhã deste domingo (10) nenhum suspeito foi detido.
Fabiane estava lúcida quando foi socorrida por uma equipe do Samu/192. À equipe da Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, contou que estava separada do suspeito havia três meses. O suspeito saiu correndo após o crime, usando uma camisa vermelha e bermuda preta. A Polícia Militar também foi acionada e fez buscas, mas o homem não foi encontrado.
O velório e enterro do corpo de Fabiane será neste domingo (10) às 17h, no Cemitério do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.