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Feminicídio

Quem era a mulher morta pelo ex-marido em Cachoeiro de Itapemirim

Fabiane Rizzo de Jesus, de 48 anos, tinha uma dupla jornada de trabalho. Ao ser socorrida, informou que o crime foi praticado pelo ex, do qual se separou há três meses
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

10 set 2023 às 10:46

Publicado em 10 de Setembro de 2023 às 10:46

Fabiane Rizzo de Jesus, de 48 anos, que foi esfaqueada pelo ex-marido em Cachoeiro de Itapemirim, não resistiu aos ferimentos e faleceu na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, no início da noite de sábado (9). Ela deixa duas filhas, de 18 e 28 anos, e uma neta de dois anos. Fabiane trabalhava na área de limpeza de uma escola durante o dia e cozinhava em um churrasquinho durante a noite.
Em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, a irmã da vítima, que não quis se identificar, relatou que Fabiane era natural de Tijuca, zona rural de Cachoeiro, mas morava na zona urbana havia alguns anos. Com o trabalho em dupla jornada, ela conseguiu adquirir a casa própria. Muito fechada, Fabiane conversava pouco sobre a própria vida.
Mulher morre esfaqueada pelo ex em Cachoeiro de Itapemirim
À esquerda, momento em que Fabiane era socorrida Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta | Redes sociais
Com uma rotina agitada por conta do trabalho, durante a semana Fabiane dormia na casa da irmã, pois acordava de madrugada para trabalhar. Segundo a própria irmã, a Fabiane conhecia o suspeito, ex-companheiro dela, há quatro anos, e por não ser o relacionamento que ela queria, decidiu se separar. Ela acredita que ele a perseguia, por já ter acontecido uma vez.
No sábado (9), Fabiane saiu cedo para fazer a feira e voltou para casa. O ex-companheiro dela, de acordo com a irmã, esperou oportunidade da vítima estar sozinha para cometer o crime. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para o hospital, mas após passar por duas cirurgias, não resistiu e faleceu. Até a manhã deste domingo (10) nenhum suspeito foi detido.
 Fabiane estava lúcida quando foi socorrida por uma equipe do Samu/192. À equipe da Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, contou que estava separada do suspeito havia três meses. O suspeito saiu correndo após o crime, usando uma camisa vermelha e bermuda preta. A Polícia Militar também foi acionada e fez buscas, mas o homem não foi encontrado. 
O velório e enterro do corpo de Fabiane será neste domingo (10) às 17h, no Cemitério do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim. 

DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie

Crimes de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares. 

Também é possível realizar denúncias pelo número 181 - Disque Denúncia. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.

► Outros canais para denunciar no ES
► Somos Todas Elas

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