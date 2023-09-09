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Feminicídio

Morre mulher esfaqueada por ex-marido em Cachoeiro de Itapemirim

Fabiane Rizzo de Jesus, de 48 anos, recebeu vários golpes de faca e passaria por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Suspeito do crime ainda não foi localizado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 set 2023 às 19:18

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 19:18

Mulher morre esfaqueada pelo ex em Cachoeiro de Itapemirim
Mulher morre esfaqueada pelo ex em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta | Redes sociais
Fabiane Rizzo de Jesus, de 48 anos, que foi esfaqueada pelo ex-marido em Cachoeiro de Itapemirim na manhã deste sábado (9), não resistiu aos ferimentos e faleceu na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, no início da noite. A informação foi confirmada pela assessoria da unidade. O suspeito do crime ainda não foi localizado.
A vítima foi esfaqueada em várias partes do corpo, no bairro Teixeira Leite. Ainda lúcida, a vítima contou a agentes da Guarda Municipal que o agressor era seu ex-marido, do qual estava separada havia três meses.
O crime aconteceu na casa da irmã da vítima. Segundo ocorrência da Guarda Civil Municipal, a vítima sofreu ferimentos por várias partes do corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou o socorro e a encaminhou para a Santa Casa, onde passaria por cirurgia.
Fabiane Rizzo de Jesus morava no bairro Gilson Carone, mas estava atualmente na casa da irmã, no Teixeira Leite. Familiares que estiveram no local do assassinato contaram que o agressor invadiu a casa e que, após o crime, fugiu correndo pelo bairro. Ele vestia uma camisa vermelha e uma bermuda preta.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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