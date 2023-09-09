Morre mulher esfaqueada por ex-marido em Cachoeiro de Itapemirim

Mulher morre esfaqueada pelo ex em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta | Redes sociais

Fabiane Rizzo de Jesus, de 48 anos, que foi esfaqueada pelo ex-marido em Cachoeiro de Itapemirim na manhã deste sábado (9) , não resistiu aos ferimentos e faleceu na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, no início da noite. A informação foi confirmada pela assessoria da unidade. O suspeito do crime ainda não foi localizado.

A vítima foi esfaqueada em várias partes do corpo, no bairro Teixeira Leite. Ainda lúcida, a vítima contou a agentes da Guarda Municipal que o agressor era seu ex-marido, do qual estava separada havia três meses.

O crime aconteceu na casa da irmã da vítima. Segundo ocorrência da Guarda Civil Municipal, a vítima sofreu ferimentos por várias partes do corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou o socorro e a encaminhou para a Santa Casa, onde passaria por cirurgia.

Fabiane Rizzo de Jesus morava no bairro Gilson Carone, mas estava atualmente na casa da irmã, no Teixeira Leite. Familiares que estiveram no local do assassinato contaram que o agressor invadiu a casa e que, após o crime, fugiu correndo pelo bairro. Ele vestia uma camisa vermelha e uma bermuda preta.