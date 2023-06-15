Por dentro da 'machosfera', onde homens debatem reação ao feminismo

Nas últimas décadas, as mulheres conquistaram direitos e avançaram no mercado de trabalho. Vários países aprovaram leis para coibir o assédio e a violência de gênero, e as redes sociais deram a elas a possibilidade de falar abertamente sobre abusos.

Essas mudanças foram bem vistas por boa parte da sociedade. Mas, para um grupo de homens, as transformações os prejudicaram e geraram distorções.

O mal-estar masculino gerou uma contra-ofensiva. Homens que se sentiam deslocados ou injustiçados recorreram a fóruns na internet para compartilhar dicas sobre como reagir a essas mudanças e se portar em relacionamentos com mulheres.

Foi assim que surgiu a chamada machosfera.