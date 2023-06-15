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BBC News

Por dentro da 'machosfera', onde homens debatem reação ao feminismo

A conquista de direitos femininos deu origem a uma contra-ofensiva masculina - tema do 1° episódio da segunda temporada do podcast Brasil Partido, da BBC News Brasil.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

15 jun 2023 às 15:39

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 15:39

Nas últimas décadas, as mulheres conquistaram direitos e avançaram no mercado de trabalho. Vários países aprovaram leis para coibir o assédio e a violência de gênero, e as redes sociais deram a elas a possibilidade de falar abertamente sobre abusos.
Essas mudanças foram bem vistas por boa parte da sociedade. Mas, para um grupo de homens, as transformações os prejudicaram e geraram distorções.
O mal-estar masculino gerou uma contra-ofensiva. Homens que se sentiam deslocados ou injustiçados recorreram a fóruns na internet para compartilhar dicas sobre como reagir a essas mudanças e se portar em relacionamentos com mulheres.
Foi assim que surgiu a chamada machosfera.
Esse é o tema do episódio que abre a segunda temporada de Brasil Partido, um podcast da BBC News Brasil, apresentado pelo repórter João Fellet, veiculado no site da BBC e em plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcasts e Deezer.

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